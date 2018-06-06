Facebook закроет Huawei доступ к персональным данны

Facebook решила прекратить действие партнерского соглашения с Huawei, открывающее китайской компании доступ к персональным данным пользователей, сообщает газета The New York Times

Соглашение между Facebook и Huawei действовало с 2010 года. Доступ к персональным данным пока есть еще у трех китайских компаний — Lenovo, Oppo и TCL.

Причиной, скорее всего, послужили новости о том, что Huawei входит в число китайских компаний, которые власти США подозревают в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. В частности, предполагается, что на производимые Huawei устройства могут быть установлены программы слежки.

Несколько дней назад NYT написала, что Facebook предоставил китайским производителям устройств доступ к персональным данным пользователям так же, как и другим производителям, включая Amazon Apple , BlackBerry и Samsung. ​ Компания Facebook передавала данные своих пользователей без их разрешения производителям гаджетов, утверждает издание. По данным газеты, около 60 компаний, которые по согласованию с Facebook устанавливали на своих аппаратах приложение социальной сети, получали доступ к информации о друзьях пользователей. Причем происходило это даже в тех случаях, когда сами пользователи запрещали обмен данными в настройках.

Крупнейшая социальная сеть мира продолжала предоставлять такой доступ без прямого согласия самих пользователей и их друзей и после соглашения 2011 г. с властями США, в котором она пообещала не передавать персональные данные и иную информацию третьим лицам.

Подобные сделки позволяли Facebook расширять охват, встраивая собственные функции через API: к ним относятся кнопки «Мне нравится» и книги контактов. За это производители смартфонов получали доступ к личной информации клиентов, а также они могли узнать информацию об их друзьях, даже если пользователи запрещали обмен данными в настройках. Речь идет о политических и религиозных взглядах, а также о статусе отношений.

Журналисты сообщили, что большинство партнерских отношений до сих пор остаются в силе, хотя Facebook начала сворачивать их в апреле, сразу после скандала по поводу массовой утечки данных. Представители соцсети заявили, что их соглашения с производителями регулируются контрактами, которые строго ограничивают использование данных, в том числе хранящихся на серверах партнеров. Они добавили, что не знают случаев, когда эта собранная информация была использована некорректно. При этом все фотографии и сообщения пользователей оставались только на устройствах, добавили в Facebook.

В начале мая стало известно о намерении запретить некоторым китайским производителям смартфонов продавать свою продукцию в США. Устройства из Поднебесной уже попали под запрет на военных базах США по всему миру. Американская сторона мотивировала это тем, что китайские спецслужбы могут получить доступ к информации, хранящейся на этих устройствах.

ЦРУ и Китайские вендоры Huawei и ZTE в ответ заявили, что никогда не передавали разведке данные своих пользователей. Ранее ФБР Агентство национальной безопасности США рекомендовали гражданам страны не приобретать и не пользоваться телефонами марок Huawey и ZTE, так как, по оценкам специалистов этих ведомств, китайские производители смартфонов представляют угрозу безопасности для американских покупателей.

Ранее американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications отказался от продажи смартфонов производства Huawei. По данным агентства Bloomberg, такое решение компания приняла под давлением правительства США, которое подозревает Huawei в сотрудничестве со спецслужбами Китая . Как полагают американские чиновники, на смартфонах этой компании могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка.