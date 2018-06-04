Какой Android Go-смартфон до июля будет единственным на гигантском рынке?

На этой неделе в известнейшем онлайн-магазине начинаются продажи Android Go-смартфона под управлением облегченной версии ОС Android Oreo. Этот недорогой смартфон, цена которого 100 долларов США, в чем-то даже окажется единственным, но лишь до июля текущего года. Хотя на рынке и представлено огромное множество мощных флагманов и достаточно производительных устройств среднего класса, многим пользователям вполне достаточно возможностей облегченной версии мобильной операционной системы Android, развиваемой компанией Google

Как сообщается Брайаном Хитером (Brian Heater) на страницах ресурса techcrunch.com, компания TCL анонсировала появление своего доступного телефона Alcatel 1X в магазине Amazon. Отмечается также, что вскоре после этого рассматриваемое мобильное устройство появится в продаже в других магазинах — Best Buy и Walmart . Рассматриваемое устройство, как отмечается, становится единственным, представленным на рынке США , смартфоном на базе Android Go.

Умный телефон, о котором идет речь, отличается достаточно скромными аппаратными характеристиками — 5,3-дюймовым экраном с разрешением 960 x 480 пикселей, чипом MediaTek и одним гигабайтом оперативной памяти.

Но поскольку он работает под управлением не слишком требовательной к ресурсам версии развиваемой компанией Google операционной системы, впечатления от работы с ним у пользователей будут намного приятнее, чем от смартфона с подобными техническими характеристиками, который работал бы под управлением полной версии Android.

Впрочем, уже в июле 2018 года на рынке Соединенных Штатов появится и второй Android Go-смартфон. Им станет Nokia 2.1 от компании HMD.

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