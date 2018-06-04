Ещё
Какой Android Go-смартфон до июля будет единственным на гигантском рынке?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какой Android Go-смартфон до июля будет единственным на гигантском рынке? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
На этой неделе в известнейшем онлайн-магазине начинаются продажи Android Go-смартфона под управлением облегченной версии ОС Android Oreo. Этот недорогой смартфон, цена которого 100 долларов США, в чем-то даже окажется единственным, но лишь до июля текущего года. Хотя на рынке и представлено огромное множество мощных флагманов и достаточно производительных устройств среднего класса, многим пользователям вполне достаточно возможностей облегченной версии мобильной операционной системы Android, развиваемой компанией Google.
Как сообщается Брайаном Хитером (Brian Heater) на страницах ресурса techcrunch.com, компания TCL анонсировала появление своего доступного телефона Alcatel 1X в магазине Amazon. Отмечается также, что вскоре после этого рассматриваемое мобильное устройство появится в продаже в других магазинах — Best Buy и Walmart. Рассматриваемое устройство, как отмечается, становится единственным, представленным на рынке США, смартфоном на базе Android Go.
Умный телефон, о котором идет речь, отличается достаточно скромными аппаратными характеристиками — 5,3-дюймовым экраном с разрешением 960 x 480 пикселей, чипом MediaTek и одним гигабайтом оперативной памяти.
Но поскольку он работает под управлением не слишком требовательной к ресурсам версии развиваемой компанией Google операционной системы, впечатления от работы с ним у пользователей будут намного приятнее, чем от смартфона с подобными техническими характеристиками, который работал бы под управлением полной версии Android.
Впрочем, уже в июле 2018 года на рынке Соединенных Штатов появится и второй Android Go-смартфон. Им станет Nokia 2.1 от компании HMD.
Обсудить Alcatel 1X, Nokia 2.1 и другие Android Go-смартфоны читатели могут в Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Facebook передавал личные данные пользователей 60 производителям смартфонов Как посмотреть последние СМС-сообщения в Google? Неожиданный баг Android В WhatsApp для Android появились групповые аудио- и видеозвонки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина закрыла Азовское море172
Путин провел масштабные увольнения силовиков171
Киев выразил России протест84
Российский миллиардер засудит Британию38
Путин подписал ответ США344
Видео
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
02:52
В Сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко
В мире Украина
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика Криминал
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение