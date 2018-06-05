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Оценена безопасность общественного Wi-Fi на ЧМ-2018
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«Лаборатория Касперского»: более 20% точек доступа Wi-Fi в городах ЧМ-2018 небезопасны 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Более 20% (7,2 тыс.) точек доступа Wi-Fi в общественных местах городов проведения чемпионата мира по футболу не применяют алгоритмы шифрования и аутентификации, из-за чего подключение к таким сетям может быть небезопасным, говорится в опубликованном в понедельник исследовании "Лаборатории Касперского".
По результатам исследования компания выявила, что наиболее безопасными с точки зрения надежности публичных сетей стали два города — Саранск (10% небезопасных точек доступа) и Самара (17%). Наибольшая доля небезопасных Wi-Fi зон, по данным "Лаборатории Касперского", была обнаружена в Санкт-Петербурге (37%), Калининграде (35%) и Ростове-на-Дону (32%).
"Крупные международные события вроде чемпионата мира по футболу обычно привлекают излишнее внимание киберпреступников. А отсутствие шифрования трафика делает сети Wi-Fi особенно привлекательной мишенью для злоумышленников, которые хотят с легкостью получить доступ к личным данным пользователей. Даже две трети точек доступа в городах-организаторах чемпионата мира по футболу, применяющие шифрование посредством наиболее надежного протокола WPA2, не могут считаться безопасными, если пароль от них находится в открытом доступе", — приводятся в сообщении слова антивирусного эксперта компании Дениса Легезо.
В "Лаборатории Касперского" напомнили, что для обеспечения безопасности устройств пользователям публичного Wi-Fi необходимо запрещать автоматическое подключение к существующим сетям, не доверять публичному Wi-Fi без пароля, а также использовать безопасное соединение с сервером (HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) — безопасный протокол передачи гипертекста).
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