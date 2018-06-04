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Apple представила ARKit 2
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Apple представила ARKit 2 

Apple Insider 27 минут назад
Фото: Apple Insider
Вместе с iOS 12 компания Apple представила новую платформу дополненной реальности ARKit 2. Компания анонсировала новый подход к работе с 3D-изображениями, а также, как и ожидалось, добавила многопользовательский режим.
Поддержка многопользовательского режима откроет владельцам устройств на базе iOS 12 широчайшие возможности для взаимодействия друг с другом. Нововведение заинтересует разработчиков, которые займутся созданием AR-совместимых игр и приложений и таким образом смогут популяризовать дополненную реальность.
Набор инструментов ARKit, представленный разработчикам в рамках конференции WWDC 2017, являет собой новый взгляд на технологию дополненной реальности. Разработка способна распознавать габариты окружающего пространства и учитывать условия освещения, чтобы максимально достоверно интегрировать виртуальные объекты в реальную жизнь.
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