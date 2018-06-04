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Орбиту МКС скорректируют
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Орбиту МКС скорректируют 21 июня 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Twitter/Joseph M. Acaba
Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) намечено провести 21 июня, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) .
"Маневр предварительно запланирован на 21 июня. Его необходимо провести для создания оптимальных баллистических условий для запуска грузового корабля "Прогресс МС-09", который намечен на июль", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, "Прогресс МC-09" должен стартовать к МКС 10 июля.
"Прогресс МС" предназначен для доставки на МКС компонентов топлива, продуктов, воды и других грузов, выполнения динамических операций в составе станции с использованием собственных двигателей, а также для эвакуации отходов и отработавшего оборудования со станции.
Каждым кораблем на борт МКС доставляется более 2,5 тонны грузов. Ежегодно проводится запуск трех грузовых кораблей.
После переноса пусков "грузовиков" с ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ" на ракету "Союз-2" они выполняются только с 31-й площадки космодрома "Байконур".
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