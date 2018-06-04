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Apple Music может заработать в браузере
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Apple Music может заработать в браузере 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
Apple Music может заработать в браузереВнезапно для всех Apple готовится ввести возможность пользования музыкальным сервисом с помощью браузера.
Такой вывод можно сделать, поскольку компания ввела новый сайт, на котором можно создавать собственные плейлисты для Apple Music.
Кроме того, на этом же сайте можно авторизоваться в свой аккаунт Apple ID и слушать полностью записи. Ранее через виджет можно было прослушать лишь 30-40 секунд трека.
Пользователи Reddit подметили, что это может быть жирный намёк на то, что Apple сегодня объявит о запуске Apple Music через браузер. Хотели бы его?
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