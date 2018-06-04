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Пользователи iPhone X пожаловались на неудобное расположение кнопок
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Пользователи iPhone X пожаловались на неудобное расположение кнопок 

360tv.ru 4 часа назад
Пользователи iPhone X пожаловались на количество скринштов, которые гаджет непроизвольно создает из‐за неудобного расположения кнопок. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой портал «New Inform».
В Сети появились многочисленные жалобы владельцев флагманской модели. Из-за неудобного расположения кнопок iPhone X делает случайные снимки дисплея, и пользователи тратят много времени на их удаление.
Инженеры Apple разработали новый инструмент Digital Health, который включат в следующую версию операционной системы iOS 12. Нововведение поможет пользователям «яблочной» продукции контролировать время, которое они проводят за гаджетами.
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