Пользователи iPhone X пожаловались на неудобное расположение кнопок

Пользователи iPhone X пожаловались на количество скринштов, которые гаджет непроизвольно создает из‐за неудобного расположения кнопок. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой портал «New Inform».

В Сети появились многочисленные жалобы владельцев флагманской модели. Из-за неудобного расположения кнопок iPhone X делает случайные снимки дисплея, и пользователи тратят много времени на их удаление.