За что люди с нарушениями зрения любят технику Apple

Техника Apple наиболее дружелюбна к слепым пользователям, позволяя без труда взаимодействовать с ней при помощи Siri и режима VoiceOver, убедился The Wall Street Journal , исследовав востребованность этих функций. Благодаря возможности управлять устройством голосом и слушать, что в данный момент происходит на экране, люди с нарушениями зрения не чувствуют себя ограниченными в своем праве на доступ к новым технологиям.

«Я могу прийти в Apple Store и, заплатив [за смартфон] ту же цену, что и все остальные, вызвать VoiceOver по тройному нажатию на клавишу «Домой», — говорит Марк Риккобоно, президент Национальной федерации слепых США . — Эта функция уже встроена в мой смартфон, и это здорово, что она не стоит мне дополнительных денег».

Пользователи с нарушениями зрения используют Siri для большинства бытовых задач, в том числе постановки будильника, создания напоминаний, диктовки сообщений и управления устройствами из категории «умный дом». По мере распространения голосового ассистента такие возможности стали предлагать не только iPhone или iPad. Сегодня Siri позволяет искать фильмы и телепередачи на Apple TV, а также с удобством слушать музыку на HomePod.

Следующим этапом в развитии доступных технологий должны стать самоуправляемые автомобили. Уже известно, что Apple работает над созданием собственного транспортного средства с автопилотом. Появление на дорогах таких машин существенно облегчит перемещение людей с нарушениями зрения по городу, не вынуждая их прибегать к услугам общественного транспорта и социального такси, представленного далеко не во всех регионах.

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