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Android может читать даже запароленные SMS
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Android может читать даже запароленные SMS 

MDDevice 4 часа назад
Фото: MDDevice
В операционной системе Google Android был найден весьма интересный кусок исходного кода, который может обернуться для Гугла десятками судебных исков и потерей миллионов долларов. Как оказалось, Андроид может «читать» SMS-сообщения, даже если они защищены паролем.
Соответствующую ошибку в коде нашли пользователи Reddit (аналог нашего Пикабу): достаточно вести в строку поиска запросы «Vizela viagens», «Izela viagens» или «Zela viagens», и в выдаче окажутся не ссылки, а SMS-сообщения. Ошибка проявилась на смартфонах Google Pixel, Samsung Galaxy S7, S8+ и S9+, OnePlus 6 а также HTC U11, следовательно, и менее дорогие аппараты содержат ее. Интернет-гигант Google сразу же признал свою неправоту и пообещал выпустить заплатку в самом скором будущем, но фрагментация экосистемы Android не позволит исправить ошибку на подавляющем большинстве смартфонов.
Зато можно быть уверенным, что в Android 9, закрытое тестирование которого уже стартовало, столь позорного для Google недочета уже точно не будет. Нельзя не отметить, в Apple iOS 11 отнюдь не меньше проблем по части безопасности: на протяжении всего года ее существования было найдено множество брешей, часть из которых так и остались не заделанными. В этом году Apple выпустит iOS 12 с акцентом именно на стабильность и безопасность, тогда как Android 9 заточен больше под новшества в дизайне.
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