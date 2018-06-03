Android может читать даже запароленные SMS

В операционной системе Google Android был найден весьма интересный кусок исходного кода, который может обернуться для Гугла десятками судебных исков и потерей миллионов долларов. Как оказалось, Андроид может «читать» SMS-сообщения, даже если они защищены паролем.

Соответствующую ошибку в коде нашли пользователи Reddit (аналог нашего Пикабу): достаточно вести в строку поиска запросы «Vizela viagens», «Izela viagens» или «Zela viagens», и в выдаче окажутся не ссылки, а SMS-сообщения. Ошибка проявилась на смартфонах Google Pixel, Samsung Galaxy S7, S8+ и S9+, OnePlus 6 а также HTC U11, следовательно, и менее дорогие аппараты содержат ее. Интернет-гигант Google сразу же признал свою неправоту и пообещал выпустить заплатку в самом скором будущем, но фрагментация экосистемы Android не позволит исправить ошибку на подавляющем большинстве смартфонов.