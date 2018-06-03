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iOS 11.4.1 надежно защищена от взлома спецслужбами
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iOS 11.4.1 надежно защищена от взлома спецслужбами 

Apple Insider 45 минут назад
Фото: Apple Insider
Несколько недель назад мы рассказывали о программно-аппаратных комплексах Cellerbrite и GrayShift, с помощью которых подобрать пароль к iOS-устройствам было лишь вопросом времени. Данные инструменты по понятным причинам пользовались большим спросом у спецслужб. Но в скором времени возможность взлома будет полностью исключена, благодаря принятым мерам Apple в области безопасности.
В первой бета версии iOS 11.4.1 появилась новая функция, которая полностью отключает Lightning разъём, если устройство находится в заблокированном состоянии больше часа. После разблокировки любым методом, будь это Touch ID/Face ID или код-пароль, порт вновь можно использовать для передачи данных.
Как выяснили эксперты из компании Elcomsoft, в том случае, если телефон подключить к неизвестному компьютеру или любому другому непроверенному источнику, Lightning-порт будет только заряжать устройство, исключая любую возможность передачи каких-либо данных. При этом на подключаемом iPhone будет выведено соответствующее уведомление. Специалистам даже не удалось получить базовые данные о устройстве, используя команды для запроса доверенного сопряжения.
Новый режим ограничения, безусловно, может создать некоторые неудобства для пользователей. Именно поэтому по умолчанию данная функция отключена. Включить опцию можно в разделе «Настройки» — «Код-пароль» — активировав тумблер напротив «USB Accessories».
Apple всегда уделяла особое внимание безопасности устройств. Подобными мерами компания серьезно ограничила возможности для потенциального взлома. Возможно, и будет найден обход, но в данный момент технология выглядит очень надежной.
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