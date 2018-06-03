Чье общение стало вдвое «эмоциональнее»?

От анонсов компании Samsung, лидирующей на мировом рынке смартфонов, чаще всего ждут новых мощных мобильных устройств. Впрочем, поскольку телефоны предназначены преимущественно для общения, новая возможность лучше передавать свои эмоции и настроение также будет весьма интересна пользователям современных флагманов от южнокорейского технологического гиганта, у которых появилось 18 новых цифровых инструментов для выражения своих впечатлений.

Компания Samsung анонсировала добавление еще 18 новых стикеров в свою популярную функцию AR Emoji для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+. Обновление приложения камеры, которое содержит новые стикеры, находится в Galaxy Apps Store, в секции «My apps» («Мои приложения»), отмечается в заметке Алана Фридмэна (Alan Friedman), опубликованной ресурсом phonearena.com со ссылкой на Samsung.

Таким образом, после добавления в AR Emoji новых стикеров их число возрастает вдвое — с 18 до 36. Еще 18 стикеров будут добавлены в ближайшие месяцы. И это значит, что еще в 2018 году будет уже 54 стикера AR Emoji.

Стикеры проявляются автоматически при создании AR Emoji. Это происходит, если в приложении камеры пользователем выбран режим «AR Emoji mode» и осуществлен тап по опции создания эмодзи «Create My Emoji». Далее работа по созданию AR Emoji в рамках заданных пользователем параметров производится уже телефоном. Стикеры могут добавляться в сообщение непосредственно с использованием клавиатуры или посредством копирования и вставки.

Функция дает также возможность создания AR Emoji на основе некоторых персонажей Диснея. На минувшей неделе, в дополнение к Микки Маусу, Минни Маус и Дональду Даку, были добавлены «The Incredibles».

Обсудить значимость передающих эмоции стикеров в общении современных пользователей мобильных устройств читатели могут в Telegram-чате.