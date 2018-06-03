Ещё
Смартфон Google Pixel переведут на процессор Snapdragon 710
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфон Google Pixel переведут на процессор Snapdragon 710 

MDDevice 4 часа назад
Фото: MDDevice
Интернет-гигант Google намерен выпустить смартфон Pixel с новым процессором Qualcomm 710. Этот чип был представлен всего несколько дней назад, и его предназначение — захват рынка смартфонов среднего класса.
По последним данным смартфон Google Pixel на новой для него аппаратной платформе, не стоит ожидать в этом году: сперва Гугл представит третье поколение своих флагманских «пиксельных» смартфонов, и это случится, по слухам, уже в конце этого лета. Показ средне-бюджетного мобильника предварительно назначен на первую половину 2019 года — по всей видимости, местом его презентации станет конференция Google IO, которая ожидается в мае.
О стоимости гаджета говорить пока что рановато, но, зная ценовую политику интернет-гиганта, на привлекательный ценник рассчитывать точно не стоит: вероятнее всего, разница между Pixel на Snapdragon 710 и новейшим Pixel 3 составит в пределах 150 долларов США. Иными словами, аппарат будет стоить намного дороже топового OnePlus 6 на топовом процессоре Qualcomm 845, и уж точно дороже Xiaomi Mi 8, за который просят всего лишь 420 долларов США. На фоне этого смысл в выпуске столь дорогого Google Pixel на Qualcomm 710 неясен.
MDDevice: последние новости
Qualcomm работает над новым процессором Snapdragon 1000 для ноутбуков Android может читать даже запароленные SMS Мини-ноутбук GPD Pocket 2 оснастят сенсорным экраном
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии придумали новый способ насолить России36
В ВСУ объяснили экстремальное барражирование Су-25158
«Говноактриса я и без инстаграма»5
США предсказали «новое 11 сентября»13
В Сирии началась вторая фаза «Облавы»82
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение