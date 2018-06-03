Смартфон Google Pixel переведут на процессор Snapdragon 710

Интернет-гигант Google намерен выпустить смартфон Pixel с новым процессором Qualcomm 710. Этот чип был представлен всего несколько дней назад, и его предназначение — захват рынка смартфонов среднего класса.

По последним данным смартфон Google Pixel на новой для него аппаратной платформе, не стоит ожидать в этом году: сперва Гугл представит третье поколение своих флагманских «пиксельных» смартфонов, и это случится, по слухам, уже в конце этого лета. Показ средне-бюджетного мобильника предварительно назначен на первую половину 2019 года — по всей видимости, местом его презентации станет конференция Google IO, которая ожидается в мае.