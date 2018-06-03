Смартфон Google Pixel переведут на процессор Snapdragon 710 

Интернет-гигант Google намерен выпустить смартфон Pixel с новым процессором Qualcomm 710. Этот чип был представлен всего несколько дней назад, и его предназначение — захват рынка смартфонов среднего класса.
По последним данным смартфон Google Pixel на новой для него аппаратной платформе, не стоит ожидать в этом году: сперва Гугл представит третье поколение своих флагманских «пиксельных» смартфонов, и это случится, по слухам, уже в конце этого лета. Показ средне-бюджетного мобильника предварительно назначен на первую половину 2019 года — по всей видимости, местом его презентации станет конференция Google IO, которая ожидается в мае.
О стоимости гаджета говорить пока что рановато, но, зная ценовую политику интернет-гиганта, на привлекательный ценник рассчитывать точно не стоит: вероятнее всего, разница между Pixel на Snapdragon 710 и новейшим Pixel 3 составит в пределах 150 долларов США. Иными словами, аппарат будет стоить намного дороже топового OnePlus 6 на топовом процессоре Qualcomm 845, и уж точно дороже Xiaomi Mi 8, за который просят всего лишь 420 долларов США. На фоне этого смысл в выпуске столь дорогого Google Pixel на Qualcomm 710 неясен.