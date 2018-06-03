Я не стал менять домашний ПК на Mac. Почему?

Почему?Все время существования ПК на Windows и Mac ходят споры: что же лучше? И ведь у каждого решения есть свои плюсы и минусы.

Мне в офисе частенько говорили о том, что я должен срочно перейти на Mac. Он работает стабильно, на него нет вирусов и так далее. Здесь есть своя доля правды, но она касается совершенно не тех случаев, в которых я пользуюсь домашним ПК.

Сейчас поясню.

Домашний ПК идеально подходит для гейминга

Кто бы что ни говорил, а Mac не поддерживает нормально современные игры. Да, вам никто не мешает воспользоваться «виртуальной машиной», но это костыль.

Крупные тайтлы требуют колоссальной мощности, которой нет у среднестатистического Mac, особенно у MacBook. Но да мы не о ноутбуках.

Да-да. Всё упирается в деньги.

На том же iMac Pro установлена Radeon Pro Vega 56, которая соизмерима по мощности с GeForce GTX 1080. Именно с этой видеокартой, не Ti.

Можно долго рассуждать о результатах бенчмарков, сравнивать графические ускорители и так далее, но это слишком скучно. Результаты тестов вы можете с лёгкостью найти в Google . Пойдём более простым путём.

Мощная видеокарта, которая устанавливается в «маки», это лишь один из элементов компьютера. Вместе с ней устанавливается 8 ГБ оперативной памяти, Intel Xeon W 3,2 ГГц и SSD на 1 ТБ. Ну и в дополнение к этому вы получаете монитор с разрешением 5K.

И стоит всё это добро 380 тыс. рублей.

С ПК на Windows всё намного проще. У меня есть компьютер с Intel Core i7 7700k. Предпоследнее поколение, которого хватит ещё на долгое время. В дополнение к нему идёт GeForce GTX 1070 Ti и 16 ГБ оперативной памяти. А также SSD на 256 ГБ и дополнительный винчестер на 1,5 ТБ.

Такой компьютер мне обошёлся в 120 тыс. рублей. Плюс 40 тыс. за монитор Samsung с разрешением 4K. Итого: 160 тыс. рублей.

Выходит, что Mac почти в три раза дороже моего ПК на Windows. И при этом немногим лучше.

Но под «виртуальную машину» Mac нужно искать драйвера, необходимо все настраивать и колупаться в настройках. Плюс Mac заточен под графические задачи, а не под игры. Соответственно, об оптимизации игр под эту платформу приходится только мечтать.

За те же деньги вы можете собрать настолько мощный ПК на Windows, который прослужит лет 5-7 точно. И все будет работать гладко.

Ох, а если сравнить тот же MacBook Pro со стационарным ПК, то это просто небо и земля за те же деньги. За 160 тыс. у вас будет неплохой «макбук», но он не сможет буквально ничего сделать для геймеров.

Обилие софта

Windows оказалась более массовой операционной системой, чем macOS. Поэтому крупные разработчики первоначально создают ПО под платформу «мелкомягких».

В последнее время крупные разработчики стали адаптировать свой софт под macOS. Но далеко не все это делают. Всё упирается в профессиональную принадлежность компьютера.

Mac заточен под дизайн, монтаж видеороликов и прочее. А вот компьютер на «винде» можно использовать в совершенно разных областях. То же приложение MathCad, заточенное под вычислительные мощности, банально нет на macOS. И это лишь один пример из многих.

Компьютеры от Apple имеют определенную сферу профессиональной деятельности, тогда как ПК на Windows могут справляться с любыми задачами. И этому способствует модульность аппаратной части системы.

ПК на Windows можно легко апгрейдить

Да-да. Это самый жирный плюс ПК на Windows, которого никогда не будет у Mac. Ваш компьютер полностью принадлежит вам, а не Apple.

Вы можете собрать компьютер полностью самостоятельно. Каждый винтик, который вы воткнете в корпус ПК — все это управляется лично вами, а не какой-то конкретной компанией.

Что даёт нам Apple на апгрейд? Расширение оперативной памяти, на этом всё. А при наличии ПК на Windows вы можете:

— выбрать корпус

— выбрать процессор

— выбрать оперативную память

— выбрать видеокарту

— выбрать SSD/HDD — выбрать систему охлаждения

И у вас даже нет ограничений на то, какую операционную систему установить в качестве основной. На Mac ничего, кроме macOS, у вас не будет. Остальное всё ставиться через «виртуальную машину», либо дичайшими костылями.

Владея обычным домашним компьютером, вы можете полностью представить, что и как будет работать: начиная аппаратной частью, заканчивая программной. Перед вами полная свобода выбора.

И да, Mac не просто сложно разобрать, его ещё и трудно чистить рядовому пользователю. А что вам требуется сделать для разборки ПК? Снять боковую крышку и отключить компьютер от питания. Дальше все запчасти легко заменяются вручную.

А в случае с Mac вам потребуется прочитать тысячу гайдов, чтобы, не дай Бог, не сломать что-нибудь. На всякий случай, напомню рейтинг ремонтопригодности Mac от iFixit — 1/10.

Домашний ПК на Windows может больше, чем любой Mac Компьютеры от Apple заточены под определенную сферу деятельности. А вот ПК на Windows многогранны.

Благодаря модульности компонентов вы можете подстроить свой компьютер под конкретные задачи. И это работает на пользу простых юзеров, а не профессиональных пользователей.

Персональный компьютер на Windows тем и универсален, что может использоваться для широкого спектра задач. И стоит он гораздо дешевле решений от Apple.

И если в случае с ноутбуками я бы посмотрел в сторону MacBook, то лучше стационарного компьютера на Windows я пока лучше ещё ничего не видел.