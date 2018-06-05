В Instagram произошел сбой

Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram

Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник по всему миру, в том числе в России США и Европе. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Согласно данным сервиса, около половины пользователей Instagram (49%) не могут войти в свои аккаунты, еще 40% испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, 10% наблюдают сбои в работе сайта сервиса.