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В Instagram произошел сбой
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Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник по всему миру, в том числе в России, США и Европе. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.
Согласно данным сервиса, около половины пользователей Instagram (49%) не могут войти в свои аккаунты, еще 40% испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, 10% наблюдают сбои в работе сайта сервиса.
Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, проблемы в работе сети наблюдаются у жителей США, Европы, центральной России, Южного и Уральского федеральных округов. Также неполадки в работе отмечают на Дальнем Востоке и Японии.
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