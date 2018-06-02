Ещё
Как и зачем установить код-пароль на Apple Watch
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как и зачем установить код-пароль на Apple Watch 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
На первый взгляд может показаться, что установка код-пароля на Apple Watch — не лучшая затея. Особенно учитывая тот факт, что смарт-часы практически всегда находятся на руке. Но сделать это всё же стоит по нескольким причинам. Тем более, что компания Apple сделала способ разблокировки собственных часов максимально простым и ненавязчивым.
Не все знают, но функциональность смарт-часов будет несколько ограничена без пароля. Например, вы не сможете использовать Apple Pay для совершения покупок. Автоматическая разблокировка Mac с помощью часов также будет невозможна.
Установив пароль на Apple Watch, вам не придется вводить его при каждом взаимодействии, как в случае с iPhone. Смарт-часы будут запрашивать код только в ситуациях, когда:
Была выполнена перезагрузка Apple Watch;
Apple Watch сняты с вашей руки;
Часы были вручную заблокированы.
На данный момент есть два способа добавить пароль. Используя сопряженный iPhone или же непосредственно через сами Apple Watch.
На iPhone — находим приложение «Часы» на рабочем столе и запускаем его. Выбираем пункт «Код-пароль» и выбираем «Создать код-пароль» Задаем наш код, при необходимости можно выбрать опцию «длинный код-пароль».
Через Apple Watch. Заходим в «Настройки», находим пункт меню «Код». Задаем пароль на свое усмотрение. После подтверждения можно будет выбрать опцию открытия, используя iPhone. Все готово!
Apple Insider: последние новости
От Apple требуют допустить сторонних разработчиков до интерфейса iOS Вышло первое приложение для iOS с поддержкой ARKit и ARCore Как отрегулировать освещение на готовом снимке на iPhone
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К посольству России в Киеве принесли гробы330
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик322
Американские военные взорвут Boeing 777
«В этой войне победивших не будет»22
Миру грозит новая военная операция504
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение