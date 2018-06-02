Как и зачем установить код-пароль на Apple Watch

На первый взгляд может показаться, что установка код-пароля на Apple Watch — не лучшая затея. Особенно учитывая тот факт, что смарт-часы практически всегда находятся на руке. Но сделать это всё же стоит по нескольким причинам. Тем более, что компания Apple сделала способ разблокировки собственных часов максимально простым и ненавязчивым.

Не все знают, но функциональность смарт-часов будет несколько ограничена без пароля. Например, вы не сможете использовать Apple Pay для совершения покупок. Автоматическая разблокировка Mac с помощью часов также будет невозможна.

Установив пароль на Apple Watch, вам не придется вводить его при каждом взаимодействии, как в случае с iPhone. Смарт-часы будут запрашивать код только в ситуациях, когда:

Была выполнена перезагрузка Apple Watch;

Apple Watch сняты с вашей руки;

Часы были вручную заблокированы.

На данный момент есть два способа добавить пароль. Используя сопряженный iPhone или же непосредственно через сами Apple Watch.

На iPhone — находим приложение «Часы» на рабочем столе и запускаем его. Выбираем пункт «Код-пароль» и выбираем «Создать код-пароль» Задаем наш код, при необходимости можно выбрать опцию «длинный код-пароль».

Через Apple Watch. Заходим в «Настройки», находим пункт меню «Код». Задаем пароль на свое усмотрение. После подтверждения можно будет выбрать опцию открытия, используя iPhone. Все готово!