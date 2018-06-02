Windows 10 превратилась в немое кино?
В Windows 10 есть функция, которая позволяет использовать различные цветовые фильтры. Если она активна, экран может стать, например, черно-белым и остаться таким даже после перезагрузки. Чтобы снова отключить цветной фильтр, следуйте нашей инструкции. Откройте панель управления.
Выберите «Простота использования».
Перейдите в раздел «Цветовой фильтр» и установите переключатель «Применить цветной фильтр» в положение «Выкл». Изменения будут сразу применены.
Если вы активировали цветового фильтра комбинацией клавиш, отключите его с помощью сочетания + +. Другие причины появления черно-белого экрана
Если экран остается черно-белым даже после отключения цветового фильтра, попробуйте выполнить следующие действия. Убедитесь, что все обновления Windows установлены.
Загрузите и установите последние версии драйверов для вашей видеокарты.
Проверьте настройки цвета на вашем мониторе и в настройках видеокарты.
Проверьте кабель монитора и при необходимости замените его. Читайте также: Как обнаружить и исправить неполадки в работе Windows 10 Как в Windows 10 открывать окно команд из любой папки
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