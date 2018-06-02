Ещё
Интерфейс Windows 10 стал черно-белым — что делать?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интерфейс Windows 10 стал черно-белым — что делать? 

Chip.ru 4 часа назад
Фото: Chip.ru
Windows 10 превратилась в немое кино?
В Windows 10 есть функция, которая позволяет использовать различные цветовые фильтры. Если она активна, экран может стать, например, черно-белым и остаться таким даже после перезагрузки. Чтобы снова отключить цветной фильтр, следуйте нашей инструкции. Откройте панель управления.
Выберите «Простота использования».
Перейдите в раздел «Цветовой фильтр» и установите переключатель «Применить цветной фильтр» в положение «Выкл». Изменения будут сразу применены.
Если вы активировали цветового фильтра комбинацией клавиш, отключите его с помощью сочетания + +. Другие причины появления черно-белого экрана
Если экран остается черно-белым даже после отключения цветового фильтра, попробуйте выполнить следующие действия. Убедитесь, что все обновления Windows установлены.
Загрузите и установите последние версии драйверов для вашей видеокарты.
Проверьте настройки цвета на вашем мониторе и в настройках видеокарты.
Проверьте кабель монитора и при необходимости замените его. Читайте также: Как обнаружить и исправить неполадки в работе Windows 10  Как в Windows 10 открывать окно команд из любой папки
5 способов добавить новую учетную запись в Windows 10
Chip.ru: последние новости
Объектив Гугл: Как активировать Google Lens? История компьютера: от калькулятора до кубитов Председатель Следственного комитета РФ призвал закрыть Instagram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К посольству России в Киеве принесли гробы330
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик322
Американские военные взорвут Boeing 777
«В этой войне победивших не будет»22
Миру грозит новая военная операция504
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение