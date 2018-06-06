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WSJ: В Instagram могут появиться часовые видео от пользователей
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WSJ: В Instagram могут появиться часовые видео от пользователей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: СибДепо
Сервис Instagram может разрешить пользователям выкладывать видеозаписи длиной до одного часа, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По информации издания, изменения могут коснуться вертикальных видеозаписей. Собеседник WSJ отмечает, что планы компании относительно длительных видео могут измениться.
За последние несколько недель представители Instagram провели с создателями контента несколько встреч, на которых обсуждали формат часовых видео.
Сейчас пользователи могут загрузить видео длиной одну минуту. А в сервис «сторис» — 15-секундные ролики. По оценкам компании, это самая популярная функция. Ежедневно ею пользуются 300 млн человек.
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