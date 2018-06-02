Apple будет показывать рекламу в приложениях

Apple собралась показывать рекламу в приложениях

На конференции WWDC 2018, которая откроется в понедельник, 4 июня, Apple объявит о расширении мобильной рекламной платформы. Речь идет размещении объявлений внутри приложений разработчиков-партнеров, а также на страницах с результатами поиска.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, за последний год Apple предложила присоединиться к новому проекту ряду крупных брендов, включая мессенджер Snapchat и социальную сеть Pinterest. Участники сети получат возможность показывать рекламу друг у друга и делиться доходами с Apple.

Новый проект заменит платформу iAd, которая запустилась в 2010 году и закрылась летом 2016-го. Она позволяла сторонним компаниям встраивать свою рекламу — в виде полноэкранных баннеров или рекламных роликов — непосредственно в приложения. При нажатии баннер iAd разворачивался на весь экран внутри самой программы, а не перенаправлял пользователя в браузер Safari.

По информации газеты, новый проект Apple расширит бизнес поисковой рекламы в App Store, оценивающийся в $1 миллиард. Кроме того, компания разрешит брендам размещать контекстную поисковую рекламу Search Ads не только в магазине, но и на поисковых страницах внутри самих программ.