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Apple будет показывать рекламу в приложениях
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Apple собралась показывать рекламу в приложениях 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
На конференции WWDC 2018, которая откроется в понедельник, 4 июня, Apple объявит о расширении мобильной рекламной платформы. Речь идет размещении объявлений внутри приложений разработчиков-партнеров, а также на страницах с результатами поиска.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, за последний год Apple предложила присоединиться к новому проекту ряду крупных брендов, включая мессенджер Snapchat и социальную сеть Pinterest. Участники сети получат возможность показывать рекламу друг у друга и делиться доходами с Apple.
Новый проект заменит платформу iAd, которая запустилась в 2010 году и закрылась летом 2016-го. Она позволяла сторонним компаниям встраивать свою рекламу — в виде полноэкранных баннеров или рекламных роликов — непосредственно в приложения. При нажатии баннер iAd разворачивался на весь экран внутри самой программы, а не перенаправлял пользователя в браузер Safari.
По информации газеты, новый проект Apple расширит бизнес поисковой рекламы в App Store, оценивающийся в $1 миллиард. Кроме того, компания разрешит брендам размещать контекстную поисковую рекламу Search Ads не только в магазине, но и на поисковых страницах внутри самих программ.
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