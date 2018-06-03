СМИ: Google отказался от выпуска планшетов

На официальном сайте Google пропал раздел с планшетами. Представители компании эту ситуацию не прокомментировали.

Компания Google может прекратить выпуск собственных планшетов на платформе OC Android. В субботу, второго июня, компания убрала всю информацию о гаджетах со своего официального сайта.

По мнению экспертов, подобное решение может быть связано со слишком высокой конкуренцией на рынке планшетов. Так, лидерами по производству гаджетов остаются компании Apple и Samsung.

Ранее Google выпускали планшеты Nexus 7 и Nexus 10, однако ожидания не оправдались — их продажи оказались очень низкими.

Последний планшет от Google Pixel C вышел в 2015 году. До второго июня все модели были перечислены и доступны для приобретения на официальном сайте.