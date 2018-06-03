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СМИ: Google отказался от выпуска планшетов
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СМИ: Google отказался от выпуска планшетов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На официальном сайте Google пропал раздел с планшетами. Представители компании эту ситуацию не прокомментировали.
Компания Google может прекратить выпуск собственных планшетов на платформе OC Android. В субботу, второго июня, компания убрала всю информацию о гаджетах со своего официального сайта.
По мнению экспертов, подобное решение может быть связано со слишком высокой конкуренцией на рынке планшетов. Так, лидерами по производству гаджетов остаются компании Apple и Samsung.
Ранее Google выпускали планшеты Nexus 7 и Nexus 10, однако ожидания не оправдались — их продажи оказались очень низкими.
Последний планшет от Google Pixel C вышел в 2015 году. До второго июня все модели были перечислены и доступны для приобретения на официальном сайте.
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