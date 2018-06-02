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Сотрудники Google отказались улучшать военные беспилотники
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Сотрудники Google отказались улучшать военные беспилотники 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Американская корпорация Google не стала продлевать с Пентагоном контракт по совершенствованию боевых беспилотников.
Речь идет о проекте под названием Maven, в рамках которого дроны собираются улучшить путем внедрения технологий искусственного интеллекта. Назначение новой технологии состоит в мониторинге и анализе видеоизображений, полученных с помощью разведывательных беспилотников.
Как сообщает ТАСС, в апреле этого года около четырех тысяч сотрудников Google выступили против участия корпорации в данном проекте. По их мнению, компании не следует заниматься военным бизнесом. Некоторые сотрудники в знак протеста уволились.
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