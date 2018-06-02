Дуров поблагодарил Apple за обновление

"Спасибо, Apple и Тим Кук (глава корпорации Apple. — Прим. ред.), что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи", — написал Дуров в Twitter.

Ранее пресс-служба мессенджера сообщила, что новая версия Telegram стала доступна для скачивания в AppStore.

"Приложение Телеграм для iOS наконец-то обновилось до версии 4.8.2. Скачайте его, чтобы установить новые настройки приватности, а также устранить недостатки в работе приложения на операционной системе iOS 11.4, в том числе и проблему со стикерами", — написали представители мессенджера в Twitter.