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Apple возобновила сотрудничество с Telegram
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Новая версия Telegram появилась в App Store 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Корпорация Apple возобновила сотрудничество с Telegram. Новая версия мессенджера для устройств с операционной системой iOS доступна для скачивания в App Store, сообщили в пресс-службе мессенджера.
«Вышла версия 4.8.2 приложения Telegram для iOS», — отмечается в сообщении в Twitter.
Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил Apple за возможность обновить мессенджер.
«Спасибо, Apple и Тим Кук, что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи», — написал Дуров в Twitter.
Ранее Роскомнадзор заблокировал Telegram в России и потребовал от Apple удалить мессенджер из App Store. С середины апреля пользователи мессенджера не могли обновить его до последней версии, пишет RT.
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