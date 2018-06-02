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Кот-качок покорил соцсети и стал интернет-мемом
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Кот-качок покорил соцсети и стал интернет-мемом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: petexperiment / Twitter
Мускулистого кота из Канады в социальных сетях прозвали котом-качком, потому что на опубликованном в сети видео у кота огромные мускулы.
По словам хозяина необычного кота, он — обычный питомец, ничем не отличается от обычных котов, он так же мурлычит, когда его погладят.
Фотографии и видео кота-бодибилдера опубликовала жительница Канады, которая столкнулась с ним в прошлом году. Ее публикациями стали делиться другие пользователи и вскоре животное с мускулами стало героем большого количества коллажей. К примеру, кота поместили на кадр фильмов «Парк Юрского периода» и «Охотники за привидениями».
Как пишет BuzzFeed, ветеринары уверены, что кот-качок является практически единственным в своем роде. По их словам, это обсуловлено генетической мутацией, которая встречается у некоторых пород коров. Патология обычно появляется из-за отсутствия или мутации гена, отвечающего за производство белка миостатина.
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