Кот-качок покорил соцсети и стал интернет-мемом

Мускулистого кота из Канады в социальных сетях прозвали котом-качком, потому что на опубликованном в сети видео у кота огромные мускулы.

По словам хозяина необычного кота, он — обычный питомец, ничем не отличается от обычных котов, он так же мурлычит, когда его погладят.

jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d— cherf (@dietrichbrah) 30 мая 2018 г.

Dwayne «The Surprisingly Fluffy Rock» Johnson pic.twitter.com/RUmMlOZlAL— Brandon Yant (@Preying_Yantiss) 29 мая 2018 г. Фотографии и видео кота-бодибилдера опубликовала жительница Канады, которая столкнулась с ним в прошлом году. Ее публикациями стали делиться другие пользователи и вскоре животное с мускулами стало героем большого количества коллажей. К примеру, кота поместили на кадр фильмов «Парк Юрского периода» и «Охотники за привидениями».

Как пишет BuzzFeed, ветеринары уверены, что кот-качок является практически единственным в своем роде. По их словам, это обсуловлено генетической мутацией, которая встречается у некоторых пород коров. Патология обычно появляется из-за отсутствия или мутации гена, отвечающего за производство белка миостатина.