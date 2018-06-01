Плеер VLC стал одним из первых приложений Windows на ARM64

ARM-ноутбуки на базе операционной системы Windows 10 только-только появились на рынке. И одна из главных их проблем на сегодняшний день — поддержка только 32-разрядных программ. Разумеется, компания Microsoft представила на конференции BUILD 2018 инструменты для поддержки 64-битных приложений, но должно пройти время, прежде чем они появятся.

Пока что единственным представителем выступает медиаплеер VLC — настоящий «швейцарский армейский нож» в своём классе. Его разработчики стали одними из первых, кто «выкатил» версию с поддержкой Windows 10 и поддержкой ARM64. Её уже можно скачать на официальном сайте. Только нужно убедиться, что вы выбрали нужную архитектуру. И купить ноутбук с процессором Snapdragon 835, разумеется.

Напомним, в чём же тут проблема. 32-разрядные приложения ограничены объёмом оперативной памяти в 3,25 ГБ. Больше они просто «не увидят» или возникнут ошибки. 64-битные приложения могут использовать намного больше ОЗУ, а 64-разрядные инструкции процессора выполняются быстрее, хотя прирост составляет всего несколько процентов.

Однако тот факт, что некоторые производители уже ставят в ноутбуки со Snapdragon 835 более 4 ГБ оперативной памяти, подталкивает разработчиков к выпуску соответствующих программ. Также в этом году, по слухам, обещают выход новых ноутбуков как на 835-й модели чипсета, так и на Snapdragon 845. А осенью или зимой ожидается выход новых чипсетов Snapdragon 850 и Snapdragon 1000. Последние два варианта, как сообщают инсайдеры, будут устанавливаться исключительно в ARM-ноутбуки, что должно увеличить производительность до уровня, сравнимого с CPU Intel.