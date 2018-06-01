Apple переманила у Intel целый отдел для работы над своим процессором

Apple переманила около двух десятков инженеров Intel , которые сегодня трудятся в секретной лаборатории компании близ Портланда, передает 9To5Mac. Предполагается, что именно на них лежит ответственность за создание собственного ARM-чипа Apple, который составит основу компьютеров Mac будущих поколений. По данным 9To5Mac, в Купертино начали активно заниматься наймом новых сотрудников еще в ноябре прошлого года, изучая сайты вакансий своих партнеров. Примерно в то же время в Сети стали появляться слухи о планах Apple выпустить собственный чипсет для Mac, чтобы в дальнейшем полагаться только на себя, не завися от Intel. Ожидается, что работа над собственным процессором займет у Apple минимум два года. Поэтому ожидать, что компания представит свой первый компьютер на базе фирменного чипсета раньше 2020 года, не стоит. Схожей позиции придерживается Марк Гурман , колумнист издания Bloomberg, известный своей осведомленностью практически по любым вопросам относительно новых продуктов Apple. Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.