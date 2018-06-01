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Apple переманила у Intel целый отдел для работы над своим процессором
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Apple переманила у Intel целый отдел для работы над своим процессором 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Apple переманила около двух десятков инженеров Intel, которые сегодня трудятся в секретной лаборатории компании близ Портланда, передает 9To5Mac. Предполагается, что именно на них лежит ответственность за создание собственного ARM-чипа Apple, который составит основу компьютеров Mac будущих поколений.
По данным 9To5Mac, в Купертино начали активно заниматься наймом новых сотрудников еще в ноябре прошлого года, изучая сайты вакансий своих партнеров. Примерно в то же время в Сети стали появляться слухи о планах Apple выпустить собственный чипсет для Mac, чтобы в дальнейшем полагаться только на себя, не завися от Intel.
Ожидается, что работа над собственным процессором займет у Apple минимум два года. Поэтому ожидать, что компания представит свой первый компьютер на базе фирменного чипсета раньше 2020 года, не стоит. Схожей позиции придерживается Марк Гурман, колумнист издания Bloomberg, известный своей осведомленностью практически по любым вопросам относительно новых продуктов Apple.
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