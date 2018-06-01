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Microsoft позволит следить за детьми
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Android-лаунчер Microsoft позволит следить за детьми 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания Microsoft обновила собственный Android-лаунчер, добавив в него функцию отслеживания местонахождения. Теперь пользователи будут в курсе, где были члены их семьи.
Юзерам также будет доступен отчёт активности, в котором будут показаны, какими приложениями пользовались на девайсе и как долго. Функция доступна в превью.
Кроме того, Microsoft запускает сайт MSN Kids. На нём будут публиковаться новости специально для учеников начальной и средней школы. По словам представителя компании, они увидели потребность в подобном сайте, который расскажет детям о мире в безопасной, надежной и весёлой среде. MSN Kids уже сотрудничает с такими изданиями, как Sports Illustrated for Kids, National Geographic и USA TODAY.
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