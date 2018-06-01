Android-лаунчер Microsoft позволит следить за детьми

Компания Microsoft обновила собственный Android-лаунчер, добавив в него функцию отслеживания местонахождения. Теперь пользователи будут в курсе, где были члены их семьи.

Юзерам также будет доступен отчёт активности, в котором будут показаны, какими приложениями пользовались на девайсе и как долго. Функция доступна в превью.