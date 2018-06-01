Названы лучшие приложения для родителей

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В Роскачестве назвали лучшие мобильные приложения для родительского контроля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Роскачество исследовало мобильные приложения и встроенные сервисы платформ iOS и Android, позволяющие ограничивать активность несовершеннолетних детей на мобильных устройствах, контролировать и ограничивать использование мобильных приложений и интернета, а также знать, где находится ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Роскачествао.
«Помимо встроенных сервисов iOS и Android, были проверены 11 наиболее популярных мобильных приложений. Исследование проводилось по 24 критериям, из которых 20 относятся к функциональности, а четыре к безопасности. Эксперты Роскачества оценили наличие и работоспособность следующих функций приложений и сервисов для родительского контроля: защита настроек родительского контроля паролем, сокрытие браузера и приложений, запрет на установку и удаление приложений, запрет на совершение встроенных покупок и запрос на разрешение покупок, ограничение на использование мобильных данных, кнопка «паники», мониторинг истории звонков, SMS-трекер и так далее. Исходя из общего рейтинга исследования (по критериям функциональности и безопасности), лучшими приложениями для родительского контроля признаны: Android: Kaspersky SafeKids (4,4 баллов), Kidslox (4,37) и Mobile Fence Parental Control (4,1); iOS: Kaspersky SafeKids (4,53 балла), Kidslox (4,51), встроенный родительский контроль iOS (4,2)», — рассказали в Роскачестве.
По результатам исследования функциональности наилучшими оказались приложения: Mobile Fence Parental Control для Android, которое получило 4,25 баллов по шкале от 0,5 до 5,5; Kaspersky SafeKids для iOS — 4 балла; Kidslox для iOS — 4 балла.
По данным Роскачества, наименьшее количество функций предлагают Screen Time для обеих платформ, Norton Family parental control для Android и встроенный родительский контроль Android.
Подчеркивается, что эксперты Роскачества уделили особое внимание безопасности, которая была проверена по следующим параметрам: запрос необходимых разрешений, наличие уязвимостей, наличие вредоносного ПО, безопасность передачи данных.
«Приложение mLite для Android было идентифицировано несколькими антивирусами как содержащее вредоносное ПО (вирусы), поэтому оно получило наименьший балл и не рекомендуется к использованию в соответствии со стандартом Роскачества. Самыми безопасными оказались встроенные сервисы iOS и Android, Kaspersky SafeKids для обеих ОС и Norton Family parental control для Android», — добавили в пресс-службе.
Сообщается также, что ни в одном приложении нет набора всей возможной функциональности мобильного родительского контроля. Реже всего встречается функция тревожной кнопки (только у приложения mLite для Android), а также удаленная блокировка устройства (только у Screen Time и Kidslox для обеих платформ) и SMS-трекер (только у Kaspersky SafeKids для обеих платформ, mLite и Mobile Fence Parental Control для Android).
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