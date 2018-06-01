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Pixel 2 теперь будет запрашивать пароль при обновлении и замене прошивки
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Pixel 2 теперь будет запрашивать пароль при обновлении и замене прошивки 

Anti-Malware.ru 39 минут назад
Сегодня Google анонсировала новые функции безопасности для своих смартфонов Pixel 2. Нововведением станет невозможность обновить или заменить прошивку телефона без ввода пароля пользователя.
По словам Google, эта функция была добавлена для предотвращения проникновения вредоносных инсайдеров, у которых есть даже самый критический уровень доступа.
«Новый защитный механизм — просто вишенка на торте уже и без того очень безопасного устройства, которое на данный момент поставляется с множеством защитных мер на уровне прошивки», — считают специалисты.
Например, в устройствах Pixel используются защищенные аппаратные компоненты для хранения и обработки ключей шифрования. Эта аппаратная составляющая также имеет собственную прошивку, которая проверяет пароль пользователя, попутно защищая устройство от атак вида брутфорс.
Более того прошивка защищена подписью кода, что не даст злоумышленникам просто заменить ее.
Вот где пригодится новые функции безопасности Pixel 2. Внедрив запрос пароля при замене или обновлении прошивки, Google обеспечила двойную защиту, так как злоумышленнику придется одновременно скомпрометировать как цифровую подпись, так и пароль пользователя — что практически нереально.
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