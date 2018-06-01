Apple планирует бороться с зависимостью от гаджетов

Компания Apple представит новую разработку, которая позволит бороться с зависимостью от гаджетов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, новая разработка — набор инструментов под названием Digital Health. Они будут контролировать время, которое провел пользователь за устройством или конкретным приложением. Новая функция, пишет Bloomberg, будет доступна в новой операционной системе iOS 12.

Презентация новой iOS пройдет 4 июня на Всемирной конференции разработчиков Apple в американском городе Сан-Хосе. Пользователи смогут обновить скачать обновленную iOS в сентябре.