Не ждите ноутбук Apple на процессоре ARM. Всё сложно 

Всё сложноСначала Apple объявила о грядущем появлении собственных процессоров. Теперь грозит ноутбуками на ARM с кучей уникальных фишек. И очень скоро.
Уже подготовили кошельки? Положите на место. Или вам нужен iPad с неотделяемой клавиатурой?
Зачем Apple нужны новые ноутбуки?
Слухи прт Apple и ARM-ноутбук в лучшем случае — ни что иное, как попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Логика идеи выпуска новых компьютеров схожа с той, которая привела к появлению бюджетного iPad: купертиновцам нужно зайти в низший сегмент устройств, потому что роста в нынешнем просто нет.
Apple срочно нужны особенные ноутбуки для особенной категории покупателей. Это будут дешевый, легкие портативные подобия нетбуков. Главные их цели: потребление контента, соцсети, серфинг и офисная работа.
С такими вещами справился бы даже iPhone или iPad, но покупатели по привычке хотят единое с клавиатурой устройство.
Apple не может пойти путем китайских компаний, выпускающих бюджетные гибридные ноутбуки, планшеты и «ультрабуки» на процессорах Intel под управлением Windows 10: никто не купит гаджет в 4 раза дороже, если на руках уже есть нормально работающий аналог без красивого названия.
ARM звучит интереснее: неограниченное число потоков, невероятные тактовые частоты, мощные видеоядра, огромную автономность…
Только поклонники Windows знают, что идея плохая. Почему они взлетят, если ARM-ноутбуки провалились трижды?
Провал ARM-ноутбуков: прошлое, настоящее и будущее
Альянс Apple и Intel казался неразрушимым, привычным и логически правильным: рынок компьютерных процессоров разделен между двух крупных игроков, а конкурентов нет даже на горизонте.
Может ли компания, пусть даже такая крупная, за 2 года создать с нуля процессор для ноутбуков и настольных систем, наладить его выпуск и продажу?
Может. Apple планировала выпустить ARM-компьютер еще в 2011 году. Потом — в 2014. Вместо этого компания перешла от процессоров собственной разработки на архитектуре PowerPC к массовым вычислительным модулям x86 от Intel. Почему?
Слишком много проблем, с которыми столкнулись и другие разработчики — куда более успешные в выпуске ARM-ноутбуков.
Так, ASUS планировала выпустить ChromeBook на однокристальной платформе Nvidia Tegra 3 в 2011. Аналогичные устройства показывали, и даже выпускали Samsung (в 2012), Toshiba, Acer.
Такие ChromeBook при поддержке Google активно продавались в США и даже предлагались в качестве школьных ноутбуков по обязательной образовательной программе.
Интересна позиция Lenovo: кроме известного гибридного планшета IdeaPad Yoga 11 на базе Nvidia Tegra 3, компания планировала выпустить Lunix-ноутбук Kunlun-US на неком Quallcomm Snapdragon в 2010 году. От него остались только инженерные образцы.
И это не все. Microsoft активно продвигала специальную операционную систему для подобных переходных устройств Windows RT. Под нее выпускался небольшой ряд относительно успешных в коммерческом плане устройств.
Ни одно устройство не взлетело.
А в декабре этого года ASUS и HP презентовали первые ноутбуки на базе процессоров Quallcomm Snapdragon 835, работающие под управлением Windows 10: HP Envy x2 и ASUS Nova Go. Старт продаж сорвался дважды.
Производители ChromeBook довольно быстро догадались выпустить портативные компьютеры на обычных процессорах Intel для планшетов. В итоге, такие устройства раскупали как горячие пирожки. ARM-буки оставались лежать на прилавках даже при стоимости в 300 долларов, что для нового компьютера в США действительно очень низкая цена.
Потом идею подхватили китайские полуподвальные бренды и заполнили рынок дешевыми планшетами с клавиатурой, а потом и пародиями на ультрабуки.
Получилось очень здорово: привычная для большинства пользователей оболочка на них работает быстро, позволяет читать почту и серфить, даже офисные документы редактировать можно. Средняя цена — 200-300 долларов в зависимости от производительности и материалов корпуса.
Причина прозаична: никто не хочет переходить на новую операционную систему с недостатком программ и новым интерфейсом. Даже ChromeBook покупаются для того, чтобы поставить Windows (как один из первых владельцев подтверждаю).
Аналоги на Windows RT похоронила Microsoft: система умела запускать приложения только из собственного магазина. Совершенно пустого.
Разработчики оказались немотивированы переписывать софт на новую платформу, и эта система канула в лету даже раньше, чем мобильная Windows Phone. (Отмечу, что последняя лучше и удобнее iOS или Android, но ее убили отсутствие софта и дурная политика разработчика.)
ARM не заменит традиционные процессоры х86/64 В новых ARM-ноутбуках нашлось еще несколько серьезных проблем.
Главная перечеркивает любые достоинства устройств, построенных на новой архитектуре, таких как феноменальная производительность в мультипоточных вычислениях, высочайшая автономность, предельно низкое тепловыделение: производительность ARM уступает даже процессорам Intel для планшетов низшего ценового диапазона.
Смотрите сами. Вот тесты производительности тестового образца Windows-ноутбука на ARM в многопоточных и однопоточных вычислениях:
…мультмедийной обработке…
…и в кроссплатформенном тесте:
Последний тест убивает ARM. Сразу и навсегда. Поясню: Chrome компилируется для любой архитектуры, поэтому на обычном процессоре запускается свой вариант, на Snapdragon — свой. При этом, каждый из них максимально оптимизирован для работы именно на этом процессоре, и использует все аппаратные возможности, чтобы считать как можно быстрее.
Но все равно ARM-проигрывает x86. Все дело в том, что x86 приложения запускаются в режиме эмуляции соответствующего процессора. Что-то серьезное, тяжеловесное уже не запустить. Переписать под новые инструкции значит для разработчиков создать программу с нуля.
Кстати, эмуляция умеет запускать Win64-приложения (обратите внимание, речь идет не о разрядности, а о наборе библиотек для создания программ — хотя с разрядностью тоже большие проблемы).
Еще одна проблема ARM возможно не распространяется на Apple, но существует для Microsoft: компания не может включить транслятор кода исполняемых программ в 64-битный из-за нежелания Intel передавать лицензию на использование.
Софт и пользователи: или ты с Apple, или с нормальным софтом
Что-то аналогичное ждет Apple. Есть 2 варианта развития событий. Первый предполагает, что ARM-ноутбуки Apple станут продолжением iPad с iOS на борту и соответствующим набором приложений.
Второй предполагает объединение macOS и iOS в одну систему, чтобы запускать любые приложения. Причем одна из них станет основной, сохранив не только приложения, но и «подмоторные» особенности. Другая будет переписана для унификации, фактически — перестанет существовать.
Здесь компания столкнется с несовместимостью платформ на базовом уровне — каждая из них обращается к аппаратным ресурсам, использует их собственными командами. Фактически, разработчикам придется переписать код заново.
Возможно, Apple предложит удобный инструмент для миграции, перекомпиляции приложений в автоматическом режиме. К сожалению, многие пакеты это не спасет, поскольку в них слишком много костылей, чтобы не глядя доверить трансляцию одного языка работы с аппаратными ресурсами другому.
Условно так: если PUBG еще получится перевести с iOS на macOS, то условный AutoCAD/CAtia/Comsol или другой инженерные проект окажется неработоспособным или потеряет часть функций.
Поэтому Apple отказывается от 32-битных приложений, чтобы можно было хоть как-то унифицировать их для оптимизации под новые процессоры. Возможно, это у купертинцев получится лучше, чем у Microsoft.
Какая судьба ждет ARM-ноутбуки
Что может получиться из ARM в портативных компьютерах, мы узнаем уже этой осенью. Не смотря на массу проблем, Microsoft и партнеры уже в июле выпустят первые ARM-буки на Snapdragon 835 с Windows 10 в массовую продажу.
Осенью или зимой за ними последуют новые версии, сначала с процессором Snapdragon 850, который сменит Snapdragon 1000. Оба — специально разработаны для портативных компьютеров и намного мощнее мобильных собратьев. Возможно, догонят настольные системы.
Основная масса проблем таких устройств выйдет наружу на старте продаж: отсутствие необходимого софта, проблемы с лицензиями, низкая производительность.
Заранее известно, что стоимость решений HP и ASUS превысят 900 долларов, и это окажется еще более серьезным ударом: за эти деньги можно купить хороший ноутбук среднего сегмента (не в России).
Если в течении года появится еще десяток моделей с более высокой производительностью, ждать можно только увеличения цены.
Но к чему подобные устройства, если у Intel есть процессор с аналогичной Snapdragon 835 производительностью и автономностью: Atom x7-Z8700? На нем все работает, все запускается. Пользователю нет смысла переходить на другую сторону.
Почему ARM-ноутбуки Apple нужны только для хайпа
Рынок электроники пересыщен настолько, что люди начинают осознавать бесполезность флагманских новинок. К примеру, ноутбук 2017 году работает так же, как выпущенный в 2014, если последнему поменять несколько незначительных компонентов.
Смартфон за 10 тысяч рублей сегодня выполняет свои задачи так же хорошо, как аппарат за 60 тысяч. Разве что у дешевого каких-то мелочей нет, несущественных для многих.
Еще пару лет назад разрыв в тех же мобильных снимках был на лицо. Попробуйте отличить в соцсетях снимки, сделанные iPhone X и Xiaomi Redmi 4. Вряд ли получится, если на оба кадра наложат одинаковый фильтр.
Тоже самое происходит с ноутбуками: зачем покупать проблемный ноутбук за невероятные деньги, если аналог стоит вполовину меньше? А прошлогодний топ от конкурента — в целых три и более раз дешевле?
Те, кто покупает MacBook и iPad, продолжат их покупать. ARM-ноутбуки Apple нужны определенной категории покупателей исключительно для потребления контента.
Принципиально новое устройство не может стоить дешево. А они не купят дорогую новинку.
Почему не стоит ждать MacBook на ARM в 2020 году?
Основная проблема Apple при создании ARM-ноутбука — отсутствие готовых процессоров для работы с x86/x64. Адаптация Apple A11 возможна, но как я уже упоминал, получится либо iPad с жестко прикрученной клавиатурой, либо потребуются с костыли для запуска macOS приложений.
Унификация операционной системы решит проблему, превратив ноутбук в универсальную рабочую лошадку. Успеют придумать способ не уронить производительность профессиональных x86/64 приложений на ARM и слить воедино iOS и macOS?
Это самый сложный и наименее вероятный к 2020 году вариант. Хотя позже именно так и будет.
Поэтому Apple так агрессивно рекламирует свою экосистему, фактически призывая пользователей macOS отказаться от сторонних ноутбуков на Intel и Hackintosh в пользу оригинальных компьютеров с возможностью дальнейшего перехода и обновления.
После перехода Apple на ARM неоригинальные компьютеры превратятся в тыкву. Но это будет потом.
Apple не сможет уйти на ARM в MacBook Pro или настольных iMac к 2020 году прежде всего из-за профессиональных пользователей, которые при резкой смене платформы получат массу мертвого на длительное время софта.
Сначала единая операционная система появится на существующих аппаратных платформах, чтобы дать разработчикам время для перехода. 2 года — слишком мало, чтобы успеть сменить и ОС, и архитектуру процессоров.
Поэтому, если мы и увидим Apple ARM-notebook, это будет не высокопроизводительный холодный MacBook Pro, а дешевый iPad с клавиатурным блоком.
Вам нужен такой планшет? Мне — нет.