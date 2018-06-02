Не ждите ноутбук Apple на процессоре ARM. Всё сложно

Всё сложноСначала Apple объявила о грядущем появлении собственных процессоров. Теперь грозит ноутбуками на ARM с кучей уникальных фишек. И очень скоро.

Уже подготовили кошельки? Положите на место. Или вам нужен iPad с неотделяемой клавиатурой?

Зачем Apple нужны новые ноутбуки?

Слухи прт Apple и ARM-ноутбук в лучшем случае — ни что иное, как попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Логика идеи выпуска новых компьютеров схожа с той, которая привела к появлению бюджетного iPad: купертиновцам нужно зайти в низший сегмент устройств, потому что роста в нынешнем просто нет.

Apple срочно нужны особенные ноутбуки для особенной категории покупателей. Это будут дешевый, легкие портативные подобия нетбуков. Главные их цели: потребление контента, соцсети, серфинг и офисная работа.

С такими вещами справился бы даже iPhone или iPad, но покупатели по привычке хотят единое с клавиатурой устройство.

Apple не может пойти путем китайских компаний, выпускающих бюджетные гибридные ноутбуки, планшеты и «ультрабуки» на процессорах Intel под управлением Windows 10: никто не купит гаджет в 4 раза дороже, если на руках уже есть нормально работающий аналог без красивого названия.

ARM звучит интереснее: неограниченное число потоков, невероятные тактовые частоты, мощные видеоядра, огромную автономность…

Только поклонники Windows знают, что идея плохая. Почему они взлетят, если ARM-ноутбуки провалились трижды?

Провал ARM-ноутбуков: прошлое, настоящее и будущее

Альянс Apple и Intel казался неразрушимым, привычным и логически правильным: рынок компьютерных процессоров разделен между двух крупных игроков, а конкурентов нет даже на горизонте.

Может ли компания, пусть даже такая крупная, за 2 года создать с нуля процессор для ноутбуков и настольных систем, наладить его выпуск и продажу?

Может. Apple планировала выпустить ARM-компьютер еще в 2011 году. Потом — в 2014. Вместо этого компания перешла от процессоров собственной разработки на архитектуре PowerPC к массовым вычислительным модулям x86 от Intel. Почему?

Слишком много проблем, с которыми столкнулись и другие разработчики — куда более успешные в выпуске ARM-ноутбуков.

Так, ASUS планировала выпустить ChromeBook на однокристальной платформе Nvidia Tegra 3 в 2011. Аналогичные устройства показывали, и даже выпускали Samsung (в 2012), Toshiba, Acer.

Такие ChromeBook при поддержке Google активно продавались в США и даже предлагались в качестве школьных ноутбуков по обязательной образовательной программе.

Интересна позиция Lenovo: кроме известного гибридного планшета IdeaPad Yoga 11 на базе Nvidia Tegra 3, компания планировала выпустить Lunix-ноутбук Kunlun-US на неком Quallcomm Snapdragon в 2010 году. От него остались только инженерные образцы.

И это не все. Microsoft активно продвигала специальную операционную систему для подобных переходных устройств Windows RT. Под нее выпускался небольшой ряд относительно успешных в коммерческом плане устройств.

Ни одно устройство не взлетело.

А в декабре этого года ASUS и HP презентовали первые ноутбуки на базе процессоров Quallcomm Snapdragon 835, работающие под управлением Windows 10: HP Envy x2 и ASUS Nova Go. Старт продаж сорвался дважды.

Производители ChromeBook довольно быстро догадались выпустить портативные компьютеры на обычных процессорах Intel для планшетов. В итоге, такие устройства раскупали как горячие пирожки. ARM-буки оставались лежать на прилавках даже при стоимости в 300 долларов, что для нового компьютера в США действительно очень низкая цена.

Потом идею подхватили китайские полуподвальные бренды и заполнили рынок дешевыми планшетами с клавиатурой, а потом и пародиями на ультрабуки.

Получилось очень здорово: привычная для большинства пользователей оболочка на них работает быстро, позволяет читать почту и серфить, даже офисные документы редактировать можно. Средняя цена — 200-300 долларов в зависимости от производительности и материалов корпуса.

Причина прозаична: никто не хочет переходить на новую операционную систему с недостатком программ и новым интерфейсом. Даже ChromeBook покупаются для того, чтобы поставить Windows (как один из первых владельцев подтверждаю).

Аналоги на Windows RT похоронила Microsoft: система умела запускать приложения только из собственного магазина. Совершенно пустого.

Разработчики оказались немотивированы переписывать софт на новую платформу, и эта система канула в лету даже раньше, чем мобильная Windows Phone. (Отмечу, что последняя лучше и удобнее iOS или Android, но ее убили отсутствие софта и дурная политика разработчика.)

ARM не заменит традиционные процессоры х86/64 В новых ARM-ноутбуках нашлось еще несколько серьезных проблем.

Главная перечеркивает любые достоинства устройств, построенных на новой архитектуре, таких как феноменальная производительность в мультипоточных вычислениях, высочайшая автономность, предельно низкое тепловыделение: производительность ARM уступает даже процессорам Intel для планшетов низшего ценового диапазона.

Смотрите сами. Вот тесты производительности тестового образца Windows-ноутбука на ARM в многопоточных и однопоточных вычислениях:

…мультмедийной обработке…

…и в кроссплатформенном тесте:

Последний тест убивает ARM. Сразу и навсегда. Поясню: Chrome компилируется для любой архитектуры, поэтому на обычном процессоре запускается свой вариант, на Snapdragon — свой. При этом, каждый из них максимально оптимизирован для работы именно на этом процессоре, и использует все аппаратные возможности, чтобы считать как можно быстрее.

Но все равно ARM-проигрывает x86. Все дело в том, что x86 приложения запускаются в режиме эмуляции соответствующего процессора. Что-то серьезное, тяжеловесное уже не запустить. Переписать под новые инструкции значит для разработчиков создать программу с нуля.

Кстати, эмуляция умеет запускать Win64-приложения (обратите внимание, речь идет не о разрядности, а о наборе библиотек для создания программ — хотя с разрядностью тоже большие проблемы).

Еще одна проблема ARM возможно не распространяется на Apple, но существует для Microsoft: компания не может включить транслятор кода исполняемых программ в 64-битный из-за нежелания Intel передавать лицензию на использование.

Софт и пользователи: или ты с Apple, или с нормальным софтом

Что-то аналогичное ждет Apple. Есть 2 варианта развития событий. Первый предполагает, что ARM-ноутбуки Apple станут продолжением iPad с iOS на борту и соответствующим набором приложений.

Второй предполагает объединение macOS и iOS в одну систему, чтобы запускать любые приложения. Причем одна из них станет основной, сохранив не только приложения, но и «подмоторные» особенности. Другая будет переписана для унификации, фактически — перестанет существовать.

Здесь компания столкнется с несовместимостью платформ на базовом уровне — каждая из них обращается к аппаратным ресурсам, использует их собственными командами. Фактически, разработчикам придется переписать код заново.

Возможно, Apple предложит удобный инструмент для миграции, перекомпиляции приложений в автоматическом режиме. К сожалению, многие пакеты это не спасет, поскольку в них слишком много костылей, чтобы не глядя доверить трансляцию одного языка работы с аппаратными ресурсами другому.

Условно так: если PUBG еще получится перевести с iOS на macOS, то условный AutoCAD/CAtia/Comsol или другой инженерные проект окажется неработоспособным или потеряет часть функций.

Поэтому Apple отказывается от 32-битных приложений, чтобы можно было хоть как-то унифицировать их для оптимизации под новые процессоры. Возможно, это у купертинцев получится лучше, чем у Microsoft.

Какая судьба ждет ARM-ноутбуки

Что может получиться из ARM в портативных компьютерах, мы узнаем уже этой осенью. Не смотря на массу проблем, Microsoft и партнеры уже в июле выпустят первые ARM-буки на Snapdragon 835 с Windows 10 в массовую продажу.

Осенью или зимой за ними последуют новые версии, сначала с процессором Snapdragon 850, который сменит Snapdragon 1000. Оба — специально разработаны для портативных компьютеров и намного мощнее мобильных собратьев. Возможно, догонят настольные системы.

Основная масса проблем таких устройств выйдет наружу на старте продаж: отсутствие необходимого софта, проблемы с лицензиями, низкая производительность.

Заранее известно, что стоимость решений HP и ASUS превысят 900 долларов, и это окажется еще более серьезным ударом: за эти деньги можно купить хороший ноутбук среднего сегмента (не в России ).

Если в течении года появится еще десяток моделей с более высокой производительностью, ждать можно только увеличения цены.

Но к чему подобные устройства, если у Intel есть процессор с аналогичной Snapdragon 835 производительностью и автономностью: Atom x7-Z8700? На нем все работает, все запускается. Пользователю нет смысла переходить на другую сторону.

Почему ARM-ноутбуки Apple нужны только для хайпа

Рынок электроники пересыщен настолько, что люди начинают осознавать бесполезность флагманских новинок. К примеру, ноутбук 2017 году работает так же, как выпущенный в 2014, если последнему поменять несколько незначительных компонентов.

Смартфон за 10 тысяч рублей сегодня выполняет свои задачи так же хорошо, как аппарат за 60 тысяч. Разве что у дешевого каких-то мелочей нет, несущественных для многих.

Еще пару лет назад разрыв в тех же мобильных снимках был на лицо. Попробуйте отличить в соцсетях снимки, сделанные iPhone X и Xiaomi Redmi 4. Вряд ли получится, если на оба кадра наложат одинаковый фильтр.

Тоже самое происходит с ноутбуками: зачем покупать проблемный ноутбук за невероятные деньги, если аналог стоит вполовину меньше? А прошлогодний топ от конкурента — в целых три и более раз дешевле?

Те, кто покупает MacBook и iPad, продолжат их покупать. ARM-ноутбуки Apple нужны определенной категории покупателей исключительно для потребления контента.

Принципиально новое устройство не может стоить дешево. А они не купят дорогую новинку.

Почему не стоит ждать MacBook на ARM в 2020 году?

Основная проблема Apple при создании ARM-ноутбука — отсутствие готовых процессоров для работы с x86/x64. Адаптация Apple A11 возможна, но как я уже упоминал, получится либо iPad с жестко прикрученной клавиатурой, либо потребуются с костыли для запуска macOS приложений.

Унификация операционной системы решит проблему, превратив ноутбук в универсальную рабочую лошадку. Успеют придумать способ не уронить производительность профессиональных x86/64 приложений на ARM и слить воедино iOS и macOS?

Это самый сложный и наименее вероятный к 2020 году вариант. Хотя позже именно так и будет.

Поэтому Apple так агрессивно рекламирует свою экосистему, фактически призывая пользователей macOS отказаться от сторонних ноутбуков на Intel и Hackintosh в пользу оригинальных компьютеров с возможностью дальнейшего перехода и обновления.

После перехода Apple на ARM неоригинальные компьютеры превратятся в тыкву. Но это будет потом.

Apple не сможет уйти на ARM в MacBook Pro или настольных iMac к 2020 году прежде всего из-за профессиональных пользователей, которые при резкой смене платформы получат массу мертвого на длительное время софта.

Сначала единая операционная система появится на существующих аппаратных платформах, чтобы дать разработчикам время для перехода. 2 года — слишком мало, чтобы успеть сменить и ОС, и архитектуру процессоров.

Поэтому, если мы и увидим Apple ARM-notebook, это будет не высокопроизводительный холодный MacBook Pro, а дешевый iPad с клавиатурным блоком.

Вам нужен такой планшет? Мне — нет.