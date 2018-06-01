Ещё
Facebook теряет популярность в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook выбыл из тройки самых популярных сайтов в США 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Социальная сеть Facebook вылетела из тройки самых популярных в Соединенных Штатах сайтов. Об этом свидетельствует рейтинг компании Alexa, принадлежащей Amazon.
Как передает РИА Новости, Facebook переместился на четвертое место, его место заняла развлекательная платформа Reddit. В среднем в день пользователи проводят на Facebook около 11 минут, тогда как на Reddit — чуть больше 15 минут. Amazon занимает пятое место, на этот сайт пользователи тратят примерно семь с половиной минут в день.
Лидерами спискеа являются Google и принадлежащий ей YouTube. Ежедневно каждому из этих двух сайтов пользователи в среднем уделяют по семь и восемь минут.
При этом отмечается, что в мировом рейтинге Reddit занимает шестое место, а Facebook — третье.
Российская Газета: последние новости
Google и Facebook получили иски на миллионы евро Потери ZTE от санкций США превысят 3 млрд долларов Илон Маск назвал "Украинскую правду" российским СМИ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии249
Взрыв на детском мероприятии попал на видео25
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая200
Актрису сбросили с 19 этажа16
У россиян отбирают сберкнижки41
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение