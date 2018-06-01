Facebook теряет популярность в США

Facebook выбыл из тройки самых популярных сайтов в США

Социальная сеть Facebook вылетела из тройки самых популярных в Соединенных Штатах сайтов. Об этом свидетельствует рейтинг компании Alexa, принадлежащей Amazon.

Как передает РИА Новости, Facebook переместился на четвертое место, его место заняла развлекательная платформа Reddit. В среднем в день пользователи проводят на Facebook около 11 минут, тогда как на Reddit — чуть больше 15 минут. Amazon занимает пятое место, на этот сайт пользователи тратят примерно семь с половиной минут в день.

Лидерами спискеа являются Google и принадлежащий ей YouTube. Ежедневно каждому из этих двух сайтов пользователи в среднем уделяют по семь и восемь минут.

При этом отмечается, что в мировом рейтинге Reddit занимает шестое место, а Facebook — третье.