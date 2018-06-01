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Как посмотреть последние СМС-сообщения в Google? Неожиданный баг Android
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Как посмотреть последние СМС-сообщения в Google? Неожиданный баг Android 

Android Insider 1 июня 2018
Фото: Android Insider
Баги в мобильных операционных системах — не редкость. Накануне с проблемой столкнулись владельцы Galaxy A3 (2017), который периодически перезагружается после апдейта до Android Oreo. Теперь о неполадках рассказал владелец Google Pixel. По непонятной причине после ввода определённых поисковых запросов смартфон показывает текстовую переписку. Это касается и других моделей на Android.
Открытием поделился пользователь Google Pixel, сообщает Android Central. Владелец устройства хотел перейти на сайт рок-группы The 1975. Вместо «the1975.com» в окне поиска Google на стандартном Pixel Launcher он случайно ввёл адрес с двумя точками. Смартфон отреагировал на запрос «the1975..com» очень странно — показал последние текстовые сообщения прямо в приложении Google.
Случай оказался не единственным. Один из участников обсуждения рассказал о подобной проблеме. Он гуглил название турагентства и тоже увидел свою свежую переписку.
Баг работает при запросах «Vizela viagens», «Izela viagens» и «Zela viagens». Проблема точно возникает на Pixel 2, OnePlus 6 и Galaxy S8. Решить её до официального фикса просто — нужно закрыть программе доступ к сообщениям.
Баг обсуждаем в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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