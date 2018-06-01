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«Почта Банк» запустил мобильное приложение для детей
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«Почта Банк» запустил мобильное приложение для детей 

Rambler News Service 1 час назад
«Почта Банк» 1 июня презентовал мобильное приложение для детей под названием «Почта Банк. Младший», сообщает пресс-служба банка.
Приложение рассчитано на детей и подростков в возрасте от 8-14 лет и позволяет пользователям копить средства, самостоятельно оплачивать покупки в интернете и совершать платежи с дистанционным контролем родителей.
«Сегодня дети быстро социализируются, рано знакомятся с цифровыми технологиями. Наше детство, конечно, было иным, но стремление детей подражать родителям остается неизменным. Это касается и финансовых вопросов. «Карманные расходы» в виде наличных постепенно уходят в прошлое, а по достижении определенного возраста ребенок хочет вести себя по-взрослому — платить картой или с телефона, пользоваться мобильным банком. Для этого мы разработали приложение «Почта Банк. Младший». Оно позволит родителям знакомить детей с деньгами и грамотному обращению с ними», — отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.
В основе приложения лежит виртуальная карта Visa, привязанная к счету совершеннолетнего клиента банка, доступ к информации и управлению которой клиент предоставляет своему ребенку через детское мобильное приложение. Эту карту ребенок может привязать к смартфону на базе операционной системы Android для бесконтактной оплаты с помощью сервисов Android pay или Samsung pay.
При этом взрослый клиент сможет контролировать все совершаемые ребенком операции, устанавливать лимиты на максимальную сумму совершаемых транзакций в день, в месяц или за одну операцию. Кроме того, родители могут по своему усмотрению разрешать или запрещать ребенку те или иные действия.
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