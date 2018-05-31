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Пользователи сообщают о сбое в работе Skype
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Пользователи сообщают о сбое в работе Skype 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Пользователи Skype сообщили о перебоях в работе сервиса.
Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Как отмечается, неполадки в работе сервиса наблюдаются в Великобритании, ряде европейских стран, а также в Японии. Кроме того, перебои зафиксированы в Мексике и на Филиппинах.
В частности, пользователи отмечали, что проблемы возникают при входе в аккаунт.
10 мая пользователи социальной сети Instagram из разных стран мира сообщили о сбое в работе приложения.
RT на русском: последние новости
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