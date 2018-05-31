Bloomberg: MacBook и iPad не покажут на WWDC 2018

Bloomberg : MacBook и iPad не покажут на WWDC 2018Вслед за нашей публикацией о продуктах, которые однозначно не будут представлены на WWDC 2018, свою аналитику опубликовало и издание Bloomberg.

Журналисты уверены, что в 4 июня Apple будет много говорить о программном обеспечении, но оставит зрителей без каких-либо изменений в линейке ноутбуков MacBook и планшетов iPad Pro.

На прошлогодней WWDC 2017 Apple уже обновляла 12,9-дюймовый iPad Pro, а заодно представила 10,5-дюймовый планшет. Поэтому презентовать что-то новое на этой презентации для разработчиков слишком рано.

Apple работает над обновлением MacBook Pro и MacBook — обе линейки оснастят новым процессорами Intel. К тому же, у компании есть планы по выпуску альтернативы MacBook Air. Но до конца года разработчики вряд ли успеют. iPad Pro с Face ID так же увидит свет, но позже.

По данным инсайдеров и аналитиков, из аппаратных новинок на WWDC 2018 стоит ждать разве что обновленные Apple Watch с увеличенным экраном практически на всю фронтальную грань.