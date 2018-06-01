Российский компьютерный рынок показал рекордный рост за пять лет

Рост был обеспечен за счет рынка ноутбуков, который прибавил за год 44,9% — было поставлено 863 тысячи устройств. Поставки десктопных компьютеров незначительно сократились — на 0,7% до 372 тысяч устройств.

Рынок персональных компьютеров в России перешел к росту после экономического кризиса в четвертом квартале 2016 года. До этого поставки компьютеров в страну падали на протяжении нескольких лет — с пика 2012 года в 14,07 млн устройств до 4,47 млн в 2016 году.

Представитель IDC считает, что рост спроса на ПК в 2018 году связан с ростом доходов населения, которые до этого несколько лет сокращался, а также отложенным спросом на ПК и переходом пользователей с Windows 7 на Windows 10.