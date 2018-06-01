Ещё
Российский компьютерный рынок показал рекордный рост за пять лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский компьютерный рынок показал рекордный рост за пять лет 

RB.ru 2 часа назад
Фото: Ведомости
Рост был обеспечен за счет рынка ноутбуков, который прибавил за год 44,9% — было поставлено 863 тысячи устройств. Поставки десктопных компьютеров незначительно сократились — на 0,7% до 372 тысяч устройств.
Рынок персональных компьютеров в России перешел к росту после экономического кризиса в четвертом квартале 2016 года. До этого поставки компьютеров в страну падали на протяжении нескольких лет — с пика 2012 года в 14,07 млн устройств до 4,47 млн в 2016 году.
Представитель IDC считает, что рост спроса на ПК в 2018 году связан с ростом доходов населения, которые до этого несколько лет сокращался, а также отложенным спросом на ПК и переходом пользователей с Windows 7 на Windows 10.
Восстановление роста продаж ПК подтвердили представители Acer, «М. Видео» и «Евросети».
RB.ru: последние новости
«Ростелеком» предложил переложить расходы по исполнению «закона Яровой» на Google «Яндекс» представил «умную» колонку «Яндекс.Станция» со встроенным помощником «Алиса» «ВКонтакте» запустила платформу для краудфандинга в сообществах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги россиян под угрозой63
Михалков высказался о поразивших россиян доходах796
Шнуров назвал причину развода12
В России исчезнут обманутые дольщики43
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом788
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:39
В Раде признали позор украинских спецслужб
В мире
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
01:58
Журналист пробрался во дворец Ким Чен Ына
Политика Общество
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение