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Visa объяснила глобальный сбой в работе с картами
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Visa объяснила глобальный сбой в работе с картами 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Philippe Wojazer / Reuters
Проблема с обслуживанием клиентов платежной системы Visa связана с аппаратным сбоем. Нет оснований полагать, что была хакерская атака, говорится в официальном сообщении компании.
«Клиенты могут использовать свои карты Visa, так как мы в настоящее время работаем на уровне, близком к нормальному», — отметили представители платежной системы.
Ранее компания объявила о сбоях при проведении транзакций на территории Европы. Об аналогичных проблемах на территории России не сообщалось.
Последний раз крупный сбой в платежной системе был зафиксирован в сентябре 2016 года. Тогда часть карт Visa, выпущенных российскими банками, перестали работать за рубежом.
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