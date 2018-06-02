Visa объяснила глобальный сбой в работе с картами

Проблема с обслуживанием клиентов платежной системы Visa связана с аппаратным сбоем. Нет оснований полагать, что была хакерская атака, говорится в официальном сообщении компании.

«Клиенты могут использовать свои карты Visa, так как мы в настоящее время работаем на уровне, близком к нормальному», — отметили представители платежной системы.

Ранее компания объявила о сбоях при проведении транзакций на территории Европы. Об аналогичных проблемах на территории России не сообщалось.

Последний раз крупный сбой в платежной системе был зафиксирован в сентябре 2016 года. Тогда часть карт Visa, выпущенных российскими банками, перестали работать за рубежом.