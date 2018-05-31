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Почему владельцам Galaxy A3 (2017) не надо обновляться до Oreo
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Почему владельцам Galaxy A3 (2017) не надо обновляться до Oreo 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Samsung неожиданно начала обновлять Galaxy S7 и S7 edge до Android Oreo первого мая. Спустя две недели распространение апдейта приостановили. Причиной стали жалобы пользователей на перезагрузки смартфонов на новой версии системы. Теперь проблемы испытывают владельцы Galaxy A3 (2017).
О неполадках сообщили пользователи американского комьюнити Samsung. Как сообщает Android Authority, владельцы Galaxy A3 (2017) сталкиваются с перезагрузками. Вдобавок смартфон попадает в так называемый бутлуп и не может прекратить циклические перезапуски системы.
По предварительным данным, одинарные перезагрузки каким-то образом связаны с подключением к общественным Wi-Fi-сетям. Домашние сети проблем не вызывают.
Бутлуп вызывает заметные неудобства. Как сообщает владелец Galaxy A3, не помог даже полный сброс до заводского состояния смартфона. От Samsung пока комментариев нет. В ближайшем времени разработчики наверняка выпустят фикс.
Ситуацию по традиции обсуждаем в телеграм-канале AndroidInsider.
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