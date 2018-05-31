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Владельцы айфонов тратят в 10 раз больше, чем обладатели Android-смартфонов
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Владельцы айфонов тратят в 10 раз больше, чем обладатели Android-смартфонов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты опубликовали сравнительный отчет по доходам Apple и Google с их официальных маркетов.
Как показывает статистика Morgan Stanley Research, обладатели айфонов тратят на выпускаемые приложения в десять раз больше, чем владельцы смартфонов на операционной системе Android.
С 2014 года корпорация Apple зарабатывает на 119 процентов больше с помощью App Store, чем Google — с Google Play, пишет издание nation-news.ru.
С одной загрузки с App Store «яблочная» корпорация получает не меньше 0,44 доллара против 0,1 доллара у Google. При пересчете на мобильные устройства отрыв становится еще сильнее и составляет 5,08 доллара против 0,47 доллара, сообщают в Morgan Stanley Research при подведении суммарного итога за четыре года.
Сообщается также, что за прошедший год корпорация Apple заплатила создателям приложений для своих гаджетов больше 26 миллиардов долларов. Это больше, чем доходы сети ресторанов быстрого питания McDonalds по всему миру.
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