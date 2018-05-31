Владельцы айфонов тратят в 10 раз больше, чем обладатели Android-смартфонов

Специалисты опубликовали сравнительный отчет по доходам Apple Google с их официальных маркетов.

Как показывает статистика Morgan Stanley Research, обладатели айфонов тратят на выпускаемые приложения в десять раз больше, чем владельцы смартфонов на операционной системе Android.

С 2014 года корпорация Apple зарабатывает на 119 процентов больше с помощью App Store, чем Google — с Google Play, пишет издание nation-news.ru.

С одной загрузки с App Store «яблочная» корпорация получает не меньше 0,44 доллара против 0,1 доллара у Google. При пересчете на мобильные устройства отрыв становится еще сильнее и составляет 5,08 доллара против 0,47 доллара, сообщают в Morgan Stanley Research при подведении суммарного итога за четыре года.