Facebook вновь уличили во вреде пользователям

NYT: Facebook делится данными пользователей с десятками производителей смартфонов

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Sky: Visa сообщила о проблемах с проведением транзакций в Европе из-за сбоя

Клименко не ожидает сильного роста цен на связь в связи с "пакетом Яровой"

В правительстве РФ сообщили о большой работе по поиску баланса в вопросе с Telegram