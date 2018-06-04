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Facebook вновь уличили во вреде пользователям
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NYT: Facebook делится данными пользователей с десятками производителей смартфонов 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
Американская компания Facebook за последние десять лет заключила минимум с 60 крупнейшими производителями телефонов, смартфонов и иных электронных устройств соглашения, открывшие доступ к личным данным пользователей этой социальной сети. Большинство этих соглашений действует до сих пор, сообщила в воскресенье газета New York Times.
По ее сведениям, данный процесс начался, когда Facebook старалась завоевать доминирующее положение среди соцсетей, и затронул такие компании, как Apple, Microsoft, Amazon и Samsung. Как отмечает издание, заключенные соглашения ставят под сомнение соблюдение компанией Марка Цукерберга собственных правил защиты данных пользователей и требований Федеральной комиссии по торговле США. В частности, производители смартфонов получили доступ к данным не только пользователей соцсети, но и их друзей, причем без согласия последних. Блокирование функции "поделиться" помогает не всегда, выяснила New York Times.
Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации газеты New York Times о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн пользователей. Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в его компании будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.
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