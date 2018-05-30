Как настроить автоматическую смену темной и светлой тем на Android

Основным недостатком так называемой ночной темы, появившейся в Android с релизом версии 8.1 и меняющей цвет интерфейса на темный, является неспособность работать в автоматическом режиме. Ее активация происходит только при изменении фонового рисунка рабочего стола и зависит от его оттенка. С приложением Smart Wallpaper все это останется в прошлом.

Smart Wallpaper обеспечивает динамическую смену обоев на рабочем столе в зависимости от множества факторов, начиная от времени суток и заканчивая подключением к определенным сетям Wi-Fi. Благодаря приложению вы сможете задать светлые изображения для использования днем, а темные — вечером, что в свою очередь активирует автоматическую смену тем.

Установите приложение Smart Wallpaper на свое устройство. Оно распространяется совершенно бесплатно через Google Play, однако совместимо только с Android 8.1 (на самом деле приложение может быть установлено на устройство с более ранними версиями ОС, но из-за отсутствия темной темы оно будет не столь функциональным).

Запустите Smart Wallpaper и, следуя инструкциям на экране, разрешите приложению доступ к файлам на своем устройстве. Затем откройте раздел «Part of the day», нажмите на «+» и сконфигурируйте время смены обоев, установив светлое изображение для светлого времени суток, а темное — для темного. Также можно настроить смену обоев в зависимости от погодных условий, дней недели или менять изображения каждые несколько часов.

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Приложение: Smart Wallpaper

Разработчик: feedK — Daniele Rigo

Категория: Персонализация

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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