Ещё
Техподдержку Xbox заменили волонтёрами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Массовое банкротство россиян, новый класс потребителей и другие события дня
Массовое банкротство россиян, новый класс потребителей и другие события дня

Техподдержку Xbox заменили волонтёрами 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Двенадцать сотрудников техподдержки Xbox лишились работы. Их место заняли волонтёры, которых готовили и консультировали ныне уволенные технические специалисты. Об этом несколько бывших сотрудников сообщили порталу Polygon.
Обязанности операторов техподдержки теперь выполняют добровольцы из системы Xbox Ambassadors. Послы сообщества Xbox ранее занимались модерацией форумов, отвечали на вопросы пользователей и следили за порядком в социальных сетях. Теперь им вдобавок доверили ведение твиттер-аккаунта Xbox Support. Туда, а также на официальные форумы теперь чатбот направляет всех, кто обратился в техподдержку. Microsoft заверяет, что в команде остались образованные и подготовленные профессионалы, способные справиться со сложными вопросами. Но не совсем понятно, как с ними связаться, если не удастся достучаться до энтузиастов.
Послы Xbox зарабатывают очки и уровни за помощь игрокам. В качестве вознаграждения они получают очки Microsoft, подписку Xbox, значки и костюмы для аватаров, бесплатные игры и другие виртуальные бонусы. Чтобы стать послом, надо иметь действующую подписку Xbox Live Gold, игровой счёт не ниже 1500 и возраст не младше 17 лет.
Игромания.ру: последние новости
Правительство может «попросить» Microsoft покинуть Россию Адвокаты Telegram оспорили блокировку мессенджера — решение суда пока не в силе Apple отказала Valve в выпуске Steam Link на iOS (Обновлено)
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом537
Нож в спину: Турция закроет американские базы47
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными208
Михалков высказался о поразивших россиян доходах160
Россиянам предрекли массовое банкротство161
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение