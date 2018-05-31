Техподдержку Xbox заменили волонтёрами

Двенадцать сотрудников техподдержки Xbox лишились работы. Их место заняли волонтёры, которых готовили и консультировали ныне уволенные технические специалисты. Об этом несколько бывших сотрудников сообщили порталу Polygon.

Обязанности операторов техподдержки теперь выполняют добровольцы из системы Xbox Ambassadors. Послы сообщества Xbox ранее занимались модерацией форумов, отвечали на вопросы пользователей и следили за порядком в социальных сетях. Теперь им вдобавок доверили ведение твиттер-аккаунта Xbox Support. Туда, а также на официальные форумы теперь чатбот направляет всех, кто обратился в техподдержку. Microsoft заверяет, что в команде остались образованные и подготовленные профессионалы, способные справиться со сложными вопросами. Но не совсем понятно, как с ними связаться, если не удастся достучаться до энтузиастов.

Послы Xbox зарабатывают очки и уровни за помощь игрокам. В качестве вознаграждения они получают очки Microsoft, подписку Xbox, значки и костюмы для аватаров, бесплатные игры и другие виртуальные бонусы. Чтобы стать послом, надо иметь действующую подписку Xbox Live Gold, игровой счёт не ниже 1500 и возраст не младше 17 лет.