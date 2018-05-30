Пользователей социальных сетей ошеломило разоблачение журналиста Аркадия Бабченко, который оказался жив. В соцсетях принялись иронизировать над внезапным «воскрешением» журналиста.
Бабченко вспомнил, что забыл очистить историю браузера— Генрих Коталкин (@kotalkin) 30 мая 2018 г.
Микроблогер Роман Бордунов в трех фразах описал реакцию пользователей на жизнь, смерть и «воскрешение» Бабченко:
В свете текущих событий pic.twitter.com/mN9ReXrhWT— Лентач (@oldLentach) 30 мая 2018 г.
Мне кажется, теперь Бабченко по-настоящему убьет его жена. — Валаар Моргулис (@mvalaar) 30 мая 2018 г.
Ранее 30 мая Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Она заявил, что участвовал в спецоперации по поимке организатора покушения на его убийство. Ее готовили в течение месяца. Результатом стало задержание исполнителя убийства. По данным СБУ, им оказался гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами.