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«Теперь Бабченко по-настоящему убьет его жена»
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Динозавры и Курт Кобейн «воскресли» вслед за Бабченко 

Lenta.ru 2 часа назад
Пользователей социальных сетей ошеломило разоблачение журналиста Аркадия Бабченко, который оказался жив. В соцсетях принялись иронизировать над внезапным «воскрешением» журналиста.
Микроблогер Роман Бордунов в трех фразах описал реакцию пользователей на жизнь, смерть и «воскрешение» Бабченко:
Ранее 30 мая Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Она заявил, что участвовал в спецоперации по поимке организатора покушения на его убийство. Ее готовили в течение месяца. Результатом стало задержание исполнителя убийства. По данным СБУ, им оказался гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами.
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Комментарии16  Ещё 9 источников 
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