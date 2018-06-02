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Обновление ПО устройства Samsung — рамка для звонков
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Обновление ПО устройства Samsung — рамка для звонков 

Android Insider 4 часа назад
Фото: Android Insider
Являющаяся ведущим поставщиком на мировой рынок Android-смартфонов компания Samsung сейчас осуществляет обновление программного обеспечения одного из своих популярных устройств. Наиболее интересная функция коснулась не возможностей экрана, а управления устройством с помощью его рамки. Является ли этот подход более комфортным для пользователей?
Обновление программного обеспечения начало предоставляться смарт-часам Samsung Gear S3, ведь в ассортименте компактных устройств южнокорейского технологического гиганта — не только умные телефоны. Размер рассматриваемого обновления составляет примерно 13,6 мегабайта. Обновление предоставляется в двух версиях (R770XXU2CRE3 и R760XXU2CRE3) для двух вариантов носимого устройства, Frontier и Classic соответственно. Что нового? Ответ на этот вопрос был рассмотрен Химаншу (Himanshu) в опубликованной ресурсом gsmarena.com заметке.
Основной новой функцией, которая после обновления станет доступна пользователям Samsung Gear S3, стала возможность отвечать на звонки, поворачивая рамку устройства.
Рассматриваемая функция включена по умолчанию, и пользователю необходимо будет дважды повернуть рамку, чтобы принять звонок.
Обсудить обновление Samsung Gear S3 и рассмотренную интересную новую функцию умных часов под управлением ОС Tizen читатели могут в Telegram-чате.
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