Обновление ПО устройства Samsung — рамка для звонков

Являющаяся ведущим поставщиком на мировой рынок Android-смартфонов компания Samsung сейчас осуществляет обновление программного обеспечения одного из своих популярных устройств. Наиболее интересная функция коснулась не возможностей экрана, а управления устройством с помощью его рамки. Является ли этот подход более комфортным для пользователей?

Обновление программного обеспечения начало предоставляться смарт-часам Samsung Gear S3, ведь в ассортименте компактных устройств южнокорейского технологического гиганта — не только умные телефоны. Размер рассматриваемого обновления составляет примерно 13,6 мегабайта. Обновление предоставляется в двух версиях (R770XXU2CRE3 и R760XXU2CRE3) для двух вариантов носимого устройства, Frontier и Classic соответственно. Что нового? Ответ на этот вопрос был рассмотрен Химаншу (Himanshu) в опубликованной ресурсом gsmarena.com заметке.

Основной новой функцией, которая после обновления станет доступна пользователям Samsung Gear S3, стала возможность отвечать на звонки, поворачивая рамку устройства.

Рассматриваемая функция включена по умолчанию, и пользователю необходимо будет дважды повернуть рамку, чтобы принять звонок.

Обсудить обновление Samsung Gear S3 и рассмотренную интересную новую функцию умных часов под управлением ОС Tizen читатели могут в Telegram-чате.