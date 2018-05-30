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Android 8.0 Oreo убивает Samsung Galaxy A3 (2017)
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Android 8.0 Oreo убивает Samsung Galaxy A3 (2017) 

Ferra.ru 55 минут назад
Пользователи смартфона Samsung Galaxy A3 (2017) начали жаловаться на проблемы после установки обновления прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo.
Обновившись, смартфон становится непригодным для использования — начинает перезагружаться случайным образом или вообще уходит в циклические перезагрузки.
Интересно, что некоторые перезагрузки начинаются после подключения к определённым сетям Wi-Fi, вроде Eduroam в Европе. Пока Samsung не признала официально проблему, но модераторы на фирменном форуме поддержки начали собирать информацию о ней.
Это уже не первый случай, когда пользователи смартфонов Samsung сталкиваются с неприятностями после обновления до Android 8.0 Oreo. Апдейты для прошлых флагманов Galaxy S8 и Galaxy S7 были приостановлены от распространения в связи со сходными проблемами.
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