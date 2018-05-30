«Яблочная» блокировка Telegram: что ждёт пользователей iOS

С начала блокировки Telegram прошло полтора месяца. Что мы имеем? Мессенджер продолжает быть активным, а Роскомнадзор ищет новые пути для достижения цели.

Так, в начале недели пресс-служба ведомства сообщила о письме, которое оно направило компании Apple . В нём РКН потребовал у компании отказаться от распространения Telegram на территории России и прекратить рассылку push-уведомлений. Дальше — больше. Сайт Telegram опубликовал сообщение, в котором говорится, что Apple блокирует мессенджер от обновления приложения для iOS. И продолжается это с середины апреля.

Действительно, последний апдейт для «яблочной» ОС вышел 24 марта. В то же время Android получает обновления систематически: последнее вышло 26 мая (оно внесло изменения в правила, касающихся конфиденциальности персональных данных). Но, независимо от этого факта, работает Telegram на iOS исправно.

Скажем больше: авторы, корреспонденты и редакторы News.ru, будучи владельцами гаджетов от Apple, строят работу именно в этом мессенджере. И пока он ни разу не подводил. Иногда, конечно, подключение может затянуться, но к загрузке изображений, анимации и видеороликов нет никаких вопросов.

Проблема в другом. У Apple есть всего месяц, чтобы дать официальный ответ РКН. Трудно предположить, как компания поведёт себя в этой ситуации. Вероятность того, что огромная корпорация поведётся на своеобразный шантаж, невелика. Но если она решит оставить письмо без ответа, то к AppStore, по словам главы ведомства Александра Жарова, будут применены меры. И, возможно, Apple сейчас задаётся вопросом: «А стоит ли игра свеч?»

Незадолго до блокировки Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер «будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей». Речь идёт о тех самых push-уведомлениях, которые пользователи получают для обновления настроек. Без них мессенджеру придётся крайне несладко. Более того, Telegram может пропасть из AppStore. Такое уже происходило в начале года, но сейчас это может случиться безвозвратно. Тогда россиянам придётся перейти в стан конкурентов Telegram, которым также не стоит расслабляться.