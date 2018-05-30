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Сервис по доставке еды UberEats закрылся в России
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Сервис по доставке еды UberEats закрылся в России 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
UberEats прекратил самостоятельную работу в России, теперь те же рестораны сотрудничают с «Яндекс. Едой», говорится в сообщении компании: «Вы по-прежнему можете заказывать домой любимые бургеры, стейки, пиццу, роллы, салаты, десерты и картошку из McDonald's».
Приложение UberEats по-прежнему доступно для пользователей, в том числе его можно скачать из AppStore. Однако сделать заказ из него невозможно, убедилась корреспондент «Ведомостей». На главной странице приложения висит объявление о том, что сервис стал «Яндекс. Едой».
Во многих странах присутствия сервиса заказа такси Uber работает их приложение по доставке еды UberEats. В России этот сервис запустили в феврале 2017 г. Летом этого же года «Яндекс» купил бизнес Uber в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии. В декабре «Яндекс» приобрел сервис по доставке еды Foodfox и позже запустил собственный — «Яндекс. Еда». В январе стало известно, что UberEats и Foodfox объединятся с ним. Но когда именно это произойдет — не сообщалось.
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