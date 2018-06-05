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Qualcomm представила чип Snapdragon 850 для ПК на базе Windows
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Qualcomm представила чип Snapdragon 850 для ПК на базе Windows 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания Qualcomm представила свой первый процессор, разработанный специально для компьютеров на базе Windows.
Чип предназначен для устройств вроде ноутбуков, перевёртышей и гибридный планшетов. Он имеет частоту 2,96 ГГц и на 30% быстрее, чем Snapdragon 835. В нём используется такой же 10-нанометровый техпроцесс, что и в Snapdragon 835, графика Adreno 630 и ядра Qualcomm Kyro 385.
Чип поддерживает HDR-дисплеи и съёмку видео в разрешении 4K со встроенной камеры. Модем X20 LTE обеспечивает передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/с. Время автономной работы устройств на базе Qualcomm Snapdragon 850 сможет достигать 25 часов.
Первые устройства на базе Qualcomm Snapdragon 850 должны появиться в магазинах к рождественскому сезону продаж 2018 года.
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