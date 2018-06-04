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Android-смартфоны по мощности на два года отстают от iPhone
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Android-смартфоны по мощности на два года отстают от iPhone 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Процессоры А-серии, составляющие аппаратную основу iPhone, опережают по производительности решения, которыми оснащаются Android-смартфоны, почти на два года. Это следует из содержания сводного графика вычислительной мощности чипов, продемонстрированного ARM в ходе презентации нового «камня» Cortex-A76.
Согласно данным производительности, представленным ARM, Cortex-A76, являющийся на сегодняшний день самым свежим решением, не смог побить рекорд даже позапрошлогоднего процессора A10, не говоря уже о его преемнике. Несмотря на двухлетний разрыв, ARM, очевидно, даже гордится результатами проделанной работы.
Эксперты объясняют такой разрыв тем, что процессоры Apple по своему строению гораздо больше напоминают Core i7 от Intel, чем стандартные мобильные чипсеты. Их производительности будет достаточно даже для использования на десктопных решениях, не говоря уже о менее требовательных мобильных устройствах.
Важно понимать, что к моменту появления Cortex-A76 на рынке Apple представит следующее, еще более производительное и инновационное, поколение фирменных чипсетов. Релиз процессора A12, который ляжет в основу как минимум трех модификаций iPhone 2018 модельного года, ожидаемо состоится в грядущем сентябре.
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