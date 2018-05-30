Цукерберга пригласили в Совет Федерации

Цукерберга позвали на заседание Совфеда РФ

По словам Матвиенко, Цукерберг может выступить в Совфеде в рамках «часа эксперта». Спикер Совфеда отметила, что российским сенатором «есть, что сказать» Цукербергу.

Сенаторы намерены ответить на его «русофобские высказывания», потому что «просто так проглатывать их неправильно».

«Нам надо встречаться и с русофобами, и выслушивать другую точку зрения», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, главе Facebook направят приглашение, «другое дело, сможет ли он им воспользоваться и приехать». Матвиенко предположила, что он заинтересован в визите, так как Россия — большая страна с большим рекламным рынком для Facebook.

В апреле этого года Цукерберг в течение пяти часов выступал перед Сенатом США , отвечая на вопросы об утечке данных пользователей. По его словам, последние события в Facebook говорят о «гонке вооружений» в сфере политической дезинформации.