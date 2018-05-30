Цукерберга пригласили в Совет Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о планах пригласить основателя Facebook Марка Цукерберга на одно из заседаний верхней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Матвиенко, Цукерберг может выступить в Совфеде в рамках «часа эксперта». Спикер Совфеда отметила, что российским сенатором «есть, что сказать» Цукербергу.
Сенаторы намерены ответить на его «русофобские высказывания», потому что «просто так проглатывать их неправильно».
«Нам надо встречаться и с русофобами, и выслушивать другую точку зрения», — подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, главе Facebook направят приглашение, «другое дело, сможет ли он им воспользоваться и приехать». Матвиенко предположила, что он заинтересован в визите, так как Россия — большая страна с большим рекламным рынком для Facebook.
В апреле этого года Цукерберг в течение пяти часов выступал перед Сенатом США, отвечая на вопросы об утечке данных пользователей. По его словам, последние события в Facebook говорят о «гонке вооружений» в сфере политической дезинформации.
Информация об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook появилась в начале марта этого года. Сообщалось, что данные собирала компания Cambridge Analytica по заказу предвыборного штаба Дональда Трампа.